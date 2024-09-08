بهذه الطريقة... محمد رحيم يهنئ شريف محسن جابر بحفل زفافه

القاهرة - محمد ابراهيم -

حرص الفنان محمد رحيم على تهنئة نجل المنتج محسن جابر في حفل زفافه، حيث حرص "رحيم" على مشاركة جمهوره بصور له برفقة مجموعة من أصدقائه من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالصور تعليقا قال فيه:" من كل قلبي الف الف مبروك أخويا الغالي شريف محسن جابر ربنا يسعدك انت وعروستك ويرزقكم بالذرية الصالحة، وكان أجمل يوم من زمان وفرحنا وانبسطنا من قلبنا".



تعليقات الجمهور على منشور محمد رحيم

وفورا من مشاركة المنشور نال منشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، ربنا يحفظهم من كل شر يارب العالمين، منورين الدنيا كلها، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال محمد رحيم

والجدير بالذكر آخر أعمال محمد رحيم أغنية بنت اللذينة، والتي تصدرت الترند فور نزولها،



وأغنية السنبلاوين من فيلم “عصابة ماكس” وهي من كلمات وألحان محمد رحيم وتوزيع عمرو الخضري وتوزيع رقمي فيرال ويف وتأتي ضمن مجموعة من الأغاني الصيفية التي تطلقها روبي على مدار الصيف.

