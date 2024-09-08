نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب انجذاب غادة عبد الرازق لتقديم دور تحية كاريوكا في "شباب امرأة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت الفنانة غادة عبد الرازق التحضيرات لمسلسلها الجديد، حيث ستؤدي دور تحية كايروكي، من خلال إعادة تقديم فيلم "شباب امرأة" الشهير الذي صدر عام 1956.

يرصد موقع "دوت الخليج الفني" في السطور التالية تفاصيل حياة تحية كاروكا وكيف بدأت مسيرتها الفنية حتي وصلت لفيلم "شباب إمرأة".

من هي تحية كايروكا

ولدت الفنانة تحية كاريوكا في 22 فبراير 1915 بمحافظة الإسماعيلية، وبدأت مسيرتها الفنية في سن مبكرة بعد أن عانت من تعذيب شقيقها عقب وفاة والدها، وقررت الهروب من الإسماعيلية، ثم التقت بالراقصة سعاد محاسن، وعندما انتقلت سعاد إلى الشام، توجهت تحية إلى الراقصة بديعة مصابني، التي اكتشفت موهبتها في الرقص وضمتها إلى فرقتها عام 1935.

دخلت تحية كاريوكا عالم السينما والمسرح بعد شهرتها في الرقص، وذلك بفضل دعم سليمان باشا نجيب، الذي ساهم في تطويرها فكرياً وسياسياً، وبدأت شهرتها عام 1940 بعد تقديمها "رقصة الكاريوكا العالمية" ضمن عروض فرقة بديعة مصابني، ومن هنا أصبح اسم الرقصة مرتبطاً باسمها.

تحية كايروكا

وتزوجت تحية كاريوكا 14 مرة، من بينهم الطيار حسن عاطف، والفنان رشدي أباظة، والمطرب محرم فؤاد.

وفي عام 1973، ابتعدت عن الأضواء بسبب زيادة وزنها، وسكنت في غرفة على السطح في حارة شعبية بعد فقدانها لأموالها، بالإضافة إلى معاناتها من مياه بيضاء على عينيها، وتكفل الأمير السعودي فيصل بن فهد بعلاجها.

اعتزلت تحية كاريوكا الفن في منتصف الخمسينات وركزت على السينما، حيث قدمت العديد من الأعمال الكبيرة مثل "شباب امرأة"، "حماتى قنبلة ذرية"، "أم العروسة"، "خلى بالك من زوزو"، "منديل الحلو"، "إسكندرية كمان وكمان"، و"الصبر في الملاحات".

تفاصيل فيلم شباب إمرأة

وأصبح فيلم “شباب إمرأة” علامة بارزة في السينما المصرية، حيث تألقت فيه الفنانة تحية كاريوكا في دورها المميز، المقتبس من رواية "شباب امرأة" لأمين يوسف غراب الصادرة عام 1952، وقد أخرجه صلاح أبو سيف وشارك فيه كل من تحية كاريوكا، شكري سرحان، وشادية.

أحداث فيلم شباب إمرأة

تدور أحداث الفيلم حول إمام بلتاجي حسنين (شكري سرحان)، شاب من الريف يأتي إلى القاهرة للدراسة، ويستأجر غرفة في منطقة القلعة من امرأة متسلطة تدعى شفاعات (تحية كاريوكا) التي تأسره بمحاولاتها لإغوائه، مما يؤدي به إلى الانغماس في الرذيلة ويؤثر سلباً على دراسته، وتساعده شابة من طفولته على الخروج من هذا الفساد، ويشجعه والدها على الابتعاد عن شفاعات، ويحاول إمام التحرر من سيطرة شفاعات، التي تقاوم ذلك بشدة.

ومن الجدير بالذكر أن الفيلم شارك في مهرجان كان السينمائي عام 1956، حيث حضرت تحية كاريوكا حفل المهرجان بزي مصري تقليدي، مما جعلها تتصدر الأضواء كممثلة لشخصية "شفاعات" من الفيلم.