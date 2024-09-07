نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر كروان: مسلسل «إلا الطلاق» به تحولات موسيقية كثيرة.. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الموسيقار تامر كروان تفاصيل دوره في مسلسل «إلا الطلاق»، مشيرًا إلى أن المسلسل مليء بالجرائم وبه تحول في الشخصيات، معلقًا: "الموسيقى لازم تواكب الأحداث، وحاولنا التأثير في المشاهد ببداية المسلسل."

أهمية التحولات الموسيقية

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد: «أخذنا المسلسل للحظة التحول بطريق آخر، وأصعب شيء في أي عمل هو الاستعجال.»

التحديات في عملية التسليم

وتابع قائلًا: "تسليم مزيكا بلا مراجعة للمشاهد أمر صعب، وفيه مسلسلات كتير مش بكون راضي عنها؛ لأني مبكونش قدرت وأتفاعل معها قبل إضافة مزيكا لها".

أهمية التعاون مع المخرج

واختتم قائلًا: "لازم اقرأ السيناريو مع المخرج لأنه هو صاحب مظلة العمل، ومينفعش نألف حاجات متعجبوش".