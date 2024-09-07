"كاستنج" يتصدر تريند منصات التواصل الاجتماعي بعد عرض أولى حلقاته

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أحمد جودة - القاهرة - تصدر برنامج "كاستنج" المذاع على قناة "‏dmc" قائمة التريند على منصات التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقة الأولى والثانية من البرنامج الخميس الماضي وأمس الجمعة.

وجاء تصدر البرنامج لقائمة التريند خلال اليومين الماضيين بعدة كلمات بحثية منها "كاستنج" و"عمرو سلامة"، وذلك بعد عرض قناة "dmc"، بداية من الخميس الماضي البرنامج "كاستنج" أحدث مشروعات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لاكتشاف المواهب التمثيلية.

تفاصيل البرنامج

ويعد البرنامج أحدث إنتاجات United Studios ويعرض كل خميس وجمعة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويهدف إلى اختيار 13 ممثلًا جديدًا لمنحهم الفرصة للظهور في أدوار البطولة في مسلسل تلفزيوني جديد من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، فيما يشرف على الاختيار وإخراج وكتابة المسلسل عمرو سلامة.

ويعد المعيار الوحيد للاختيار هو الموهبة، مما يفتح الباب أمام الجيل الجديد من النجوم الصاعدين للظهور على الشاشة الصغيرة.