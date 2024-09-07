أحمد عز يطلب الدعاء للمنتجين الأربعة ضحايا حادث الضبعة في مهرجان دير جيست

القاهرة - محمد ابراهيم - خلال تكريمه في مهرجان دير جيست وحصوله على جائزة أفضل ممثل سينمائي، لم ينس النجم أحمد عز توجيه الدعاء لزملائه الأربعة من المنتجين الذين لقوا حتفهم في حادث سير مروع على طريق الضبعة قبل أشهر، وعبّر عز عن تقديره لدورهم في مسيرته الفنية، مؤكدًا أنهم كانوا جزءًا مهمًا من نجاحاته.

أحمد عز يتذكر المنتجين الأربعة ويطالب بالدعاء لهم



في كلمته أثناء تسلمه جائزة أفضل ممثل سينمائي في مهرجان دير جيست، عبّر أحمد عز عن حزنه العميق لفقدان المنتجين الأربعة الذين توفوا في حادث سير مروع على طريق الضبعة منذ عدة أشهر.

وقال عز: "دي حاجة تشرفني لكن مينفعش ننسى أصحاب الفضل زمايلنا المنتجين اللي توفوا في حادثة العربية ياريت ندعيلهم".

جاءت كلمته في إطار من التقدير والاحترام لزملائه الذين أثروا الوسط الفني وساهموا في نجاح العديد من الأعمال السينمائية.

صدمة في الوسط الفني بعد الحادث الأليم



وفاة المنتجين الأربعة تسببت في حالة من الصدمة والحزن الكبير داخل الوسط الفني، حيث نعى العديد من الفنانين الراحلين وأشادوا بأدوارهم المهمة في صناعة السينما.

ترك الحادث المروع أثرًا عميقًا في قلوب محبيهم وزملائهم، ولم يتوقف الدعاء لهم حتى بعد مرور أشهر على وفاتهم.

مشاركة أحمد عز في فيلم "ولاد رزق 3" تواصل النجاح



في الوقت ذاته، يواصل أحمد عز تألقه الفني من خلال مشاركته في بطولة فيلم "ولاد رزق 3"، الذي حقق نجاحًا غير مسبوق منذ انطلاق عرضه.

العرض الخاص للفيلم أقيم في العاصمة السعودية الرياض وشهد حضورًا كبيرًا من نجوم الفن في مصر والسعودية، حيث وصف البعض الأجواء بأنها توازي مهرجانًا سينمائيًا كبيرًا.

الحفل تم تنظيمه تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، الذي قدم دعمًا كبيرًا للعمل وساهم في تسهيل إجراءات التصوير بين مصر والرياض.

حضور لامع لنجوم الفن في العرض الخاص لفيلم "ولاد رزق 3"



شهد العرض الخاص لفيلم "ولاد رزق 3" حضورًا مميزًا من كبار نجوم الفن في مصر والعالم العربي، من بينهم إلهام شاهين، رزان مغربي، هالة صدقي، الإعلامي عمرو أديب، عمرو دياب، نسرين أمين، ماجد المصري، وأكرم حسني، ونجاح الفيلم يؤكد مكانة أحمد عز كأحد أبرز نجوم السينما في العالم العربي.

أبطال فيلم "ولاد رزق 3" وتألق جماعي



إلى جانب أحمد عز، ضمّ طاقم فيلم "ولاد رزق 3" كوكبة من النجوم، من بينهم محمد ممدوح (تايسون)، سيد رجب، عمرو يوسف، نسرين أمين، أسماء جلال، كريم قاسم، وعلي صبحي، الذين قدموا أداءً مميزًا جعل من الفيلم تجربة سينمائية ناجحة بكل المقاييس.



بإحيائه لذكرى المنتجين الأربعة، أثبت أحمد عز مرة أخرى مكانته كفنان ذو قلب كبير وشخصية مؤثرة في الوسط الفني، في حين يواصل نجاحه السينمائي من خلال مشاركاته المميزة، وآخرها فيلم "ولاد رزق 3" الذي حقق انتشارًا واسعًا وأثبت مكانته بين أهم الأعمال السينمائية في العالم العربي