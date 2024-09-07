إياد نصار عن نجاح مسلسل إلا الطلاق: هناك ثقة بيني وبين الجمهور.. فيديو

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان إياد نصار تفاصيل دوره في مسلسل “إلا الطلاق”، مشيرًا إلى أنه مسرورًا من رد الفعل لدى الجمهور على أدائه بالمسلسل.

تصريحات إياد نصار

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد: «مبسوط على رد الفعل على المسلسل ورد فعل الناس أحلى عليا بعد نجاح «صلة رحم»، ومبعرفش اشتغل حاجة مش بحبها، والفن بديله حقه وبكون مخلص فيه".

إياد نصار: هناك ثقة بيني وبين الناس

وقال إياد نصار: هناك ثقة بيني وبين الناس، ولازم النجاح ميكونش الأعلى بشرط يكون حقيقي ويوصل للجمهور، مبحبش اشتغل شخصية تافهة أو مش شكلي، الإيقاع أصبح أسرع في الفن حاليا، ولازم تأكد للناس أنك تكون متواجد".