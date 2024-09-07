روجينا تحصد جائزة التمييز عن مسلسل "سر إلهي" في دير جيست 2024

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أحمد جودة - القاهرة - حصدت الفنانة روجينا جائزة التميز عن دورها في مسلسل “سر إلهي” في حفل جوائز الدير جيست وقد تألقت الفنان روجينا في الحفل وقد ظهرت بفستان أبيض اللون ومطرز باللون الذهبي.

وفي سياق متصل يذكر أنه قد أعلنت نتائج حفل توزيع جوائز دير جيست "Awards Ceremony" لـ "Digital Magazine" في نسخته الـ 21 السنوية لعام 2024.

اسماء الفائزين في جائزة Dear Guest للتميز في دوره

حصد الفنان رشدي الشامي جائزة Dear Guest للتميز في دوره بمسلسل الجولة الاخيرة ومسار المصري، بينما الفنان احمد زاهر حصل عليها لدوره في مسلسل نعمه الافوكاتو، دياب حصل علي الجائزة لدوره في مسلسل مليحة، وايضا طارق لطفي لدوره في مسلسل العتاولة.

اما الفنان خالد سرحان حصل جائزة Dear Guest للتميز في دوره في مسلسل المدي، حصل ايضا علي جائزة التميز صبري فواز ومحمود عبد الغني، محمد علي رزق لدوره في مسلسل صيد العقارب، محمد علاء لدوره في مسلسل بين السطور

جائزة Dear Guest لتميز الفنانات

وحصدت الفنانة روجينا جائزة Dear Guest للتميز في دورها لمسلسل سر الهي، بينما حصلت فريدة سيف النصر علي جائزة في دورها بمسلسل العتاولة، وايضا حصلت هيدي كرم علي جائزتها لدورها في الوصفة السحرية، اما مي عمر حصلت علي جائزة Dear Guest للتميز في دورها في مسلسل نعمة الافوكاتو، بينما سوسن بدر حصلت عليها في مسلسل حدوته منسية، وعبير صبري حصلت علي الجائزة لدورها في مسلسل حدوتة منسية، صبا مبارك في مسلسل بين السطور.

جوائز دير جيست

ويتم تحديد الجوائز على أساس أفضل ممثل، أفضل ممثل شاب، أفضل ممثل كوميدي، أفضل مقدم برامج، أفضل برنامج حواري، أفضل ممثلة، أفضل ممثلة كوميدية، أفضل مقدمة راديو، أفضل قناة إذاعية، أفضل كاتب سيناريو، أفضل مسلسل، أفضل مخرج، ويتم التصويت من جانب الجمهور والنقاد، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.

الدور الـ 20 لحفل جوائز دير جيست

والجدير بالذكر ان الدورة الـ 20 من مهرجان حفل توزيع جوائز دير جيست "Awards Ceremony" لـ "Digital Magazine"، قد كرم عدد كبير من الفنانين منهم الفنانة نبيلة عبيد، الفنانة إلهام شاهين، الفنان حمدي الميرغني، الفنانة نجلاء بدر، الفنانة مي كساب، الفنانة مي عمر، الفنانة جومانا مراد، الفنانة أنوشكا، الفنانة كارمن سليمان، الفنان جمال سليمان، الفنان دياب، الفنانة رنا رئيس، الفنانة داليا البحيري، الفنان صبري فواز، الفنان سيد رجب، الفنانة دينا، الفنان خالد زكي، الفنان حسني شتا، الفنانة عبير صبري، الفنانة جيهان الشماشرجي.