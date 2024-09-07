نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد عز وليلى علوى يحصدان جائزة الأفضل في السينما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ توزيع جوائز حفل الدورة الـ 21 من دير جيست، بحضور عدد كبير من النجوم منهم روجينا، مي عمر، أحمد عز، ليلى علوي، مي عمر، محمد سامي، بيتر ميمي، وآخرين.

أحمد عز يحصد على جائزة الأفضل في السينما

وحصد كل من أحمد عز جائزة الأفضل في السينما عن فيلم ولاد رزق 3، التي تصدر شباك التذاكر من طرحة في السينمات، كما اعتلى قائمة الأفلام الأعلى إيرادات في تاريخ السينما، والعمل كل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، وشارك فيه كل من محمد ممدوح، عمرو يوسف، كريم قاسم، علي صبحي، إياد نصار وعدد كبير من ضيوف الشرف.

تفاصيل فيلم فرقة موت

وينتظر أحمد عز خلال الأشهر القادمة عرض فيلم فرقة الموت، تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد نادر جلال والذي يشارك فيه كل من منة شلبي، أمينة خليل، محمود حميدة، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، سماح أنور وآخرين.

أما ليلى علوى فقد حصدت جائزة الأفضل في سينما السيدات عن فيلم جوازة توكسيك، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وشارك فيه كل من محمد أنور، بيومي فؤاد، هيدي كرم، ملك قورة، تامر هجري وآخرين، كما أنها من المفترض أن تستأنف خلال الأيام القادمة تصوير فيلم المسترحية الذي كان تعرض لسلسلة كبيرة من التأجيلات.

