نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دينا فؤاد ودياب وهيدي كرم أبرز المكرمين في حفل توزيع جوائز الديرجست في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيمت أمس الدورة الـ 21 من حفل توزيع جوائز دير جيست، بحضور عدد كبير من النجوم، خاصة الذين تألقوا مؤخرًا في العديد من أعمالهم الفنية.

وكان دياب، دينا فؤاد، هيدي كرم، صبري فواز ومحمود عبد المغني وعبير صبري، وإلهام وجدي، وغادة عبدالرازق، وشريف منير، ولطيفة، أبرز الحضور والمكرمين في حفل توزيع الجوائز.

حيث تم تكريم دينا فؤاد بجائزة احسن ممثلة عن دورها في مسلسل “ حق عرب” بالإضافة إلى هيدي كرم في مسلسل “ الوصفة السحرية”.

وحصد كل من أحمد عز جائزة الأفضل في السينما عن فيلم ولاد رزق 3، التي تصدر شباك التذاكر من طرحة في السينمات، كما اعتلى قائمة الأفلام الأعلى إيرادات في تاريخ السينما، والعمل كل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، وشارك فيه كل من محمد ممدوح، عمرو يوسف، كريم قاسم، علي صبحي، إياد نصار وعدد كبير من ضيوف الشرف.