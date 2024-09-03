كارمن سليمان: مهرجان القلعة الأقرب لقلبي عن باقى الأماكن (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة كارمن فى تصريحات خاصة للفجر الفنى عن سعادتها العارمة عن مشاركتها فى مهرجان القلع الدولى للموسيقى والغناء قائلة "أشعر بالسعادة الكبيرة عند قدومي لمهرجان القلعة، فالجمهور هنا يختلف تمامًا ويعطيني طاقة إيجابية هائلة، ودائمًا أكون متحمسة جدًا لحفل وأتمنى أن يكون ممتعًا هذا الشعور متبادل مع الجمهور.

كارمن سليمان

و أشارت " سأقدم أغانى المفضلة، بالإضافة إلى أغنية جديدة سأعرضها لأول مرة. سأقوم أيضًا بأداء بعض الأغاني من الزمن الجميل التي تربينا عليها، لأنني أجد أن الأوبرا هنا تمنحني الإلهام اللازم لأداء هذه الأغاني بشكل مميز.

وكشفت عن سر تغيير طبقات صوتها فى الغناء قائلة “ بالنسبة لتغيير طبقات الصوت، أحرص دائمًا على استخدام مشروبات ساخنة، لكن من المهم أن ندرك أن الينسون ليس له تأثير مباشر على تغيير الصوت”