عمر خيرت يختتم حفلات الصيف بدار الأوبرا المصرية

القاهرة - محمد ابراهيم - استعدادًا لإنهاء حفلات الموسم الصيفي، يجدد الموسيقار الكبير عمر خيرت لقائه مع جمهوره في دار الأوبرا المصرية، من خلال حفلين خلال شهر سبتمبر الجاري، وذلك على مدار يومي 23 و24 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة 8:30 مساء، ويقدم خيرت خلاله مجموعة متنوعة ومميزة من أشهر أعماله الموسيقية التي يعشقها الجمهور.



وجاءت تذاكر حفل الموسيقار عمر خيرت في 3 فئات حسبما أعلن موقع «تذكرتي» عن أسعارها في حيث تبدأ بـ 1200 جنيه، ثم 1700 جنيه لتصل إلى 1900 جنيه.

شروط حضور حفل عمر خيرت

ووضعت دار الأوبرا المصرية مجموعة من الشروط أمام الحضور في حفل عمر خيرت:

- الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا المصرية وارتداء بدلة رسمية كاملة ورابطة عنق للرجال

- منع التصوير نهائيا

- يتم غلق أبواب قاعة العرض لا يسمح بالدخول نهائيا إلا بعد الاستراحة

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات

- غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته