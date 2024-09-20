"صنع في إنجلترا".. شكل درع الدوري المصري الجديد قبل تسلميه للأهلي "صور"

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أحمد جودة - القاهرة - تم الكشف التصميم الجديد لدرع الدوري المصري الممتاز، الذي سيُقدّم إلى النادي الأهلي في احتفال خاص غدًا السبت على أرضية استاد القاهرة الدولي، عقب تتويجه بلقب الدوري في الموسم الماضي.

شكل درع الدوري المصري الجديد قبل تسلميه للأهلي

وسيتم تسليم الدرع للأهلي بعد مباراته أمام جورماهيا الكيني، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

وستتولى رابطة الأندية المحترفة مسؤولية تقديم الدرع.

وقد انتشرت صور الدرع الجديد، أثناء مروره بالقرب من مقر النادي الأهلي بالجزيرة، قبل أن يتم تسليمه بشكل رسمي في الاحتفالية.

هذا الدرع هو النسخة الأولى بتصميمه الجديد، حيث أعلنت رابطة الأندية أن الأهلي سيحصل عليه بشكله الحديث الذي تم تصميمه في إنجلترا.

وتأتي هذه المناسبة ضمن احتفالية ضخمة تشمل عروضًا غنائية وألعابًا نارية.

موعد مباراة الأهلي ضد جورماهيا في دوري أبطال إفريقيا

من المقرر أن تنطلق المباراة في الساعة السابعة مساء غدًا السبت، في إطار إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، تليها احتفالية تسليم درع الدوري للأهلي.