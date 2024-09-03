بسبب صورها.. هيدي كرم تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة هيدي كرم محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما شاركت متابعيها عبر السوشيال ميديا، احتفالها بعيد ميلادها الـ 44 الذي وافق يوم 27 أغسطس الماضي.

سبب تصدر هيدي كرم التريند

وشاركت هيدي صور عيد ميلادها، ظهرت فيها مرتدية فستان جرئ، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "احتفال بعيد ميلاد رائع".

تعليقات الجمهور علي صور عيد ميلاد هيدي كرم

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "كل سنة وانتي قمر"، "عيد ميلاد سعيد وعمر مديد بالصحة والعافية"، "قمراية"، "العمر كله"، "أحلى 44 سنة"، "حلوة أوي".

احدث اعمال هيدي كرم

ومن ناحية اخري، تنتظر هيدي كرم عرض فيلمها "آل شنب" في السينمات، والذي تدور أحداثه فى إطار عائلى لايت حول تجمع عائلي مفاجئ في الإسكندرية بعد وفاة أحد أفراد العائلة، حيث تتحول أجواء الحداد إلى كوميديا ساخرة مع تفاعلات الأربعة شقيقات وأبنائهن وأحفادهن، مما يخلق مواقف طريفة ومضحكة، العمل من تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام، وإخراج أيتن أمين، بطولة ليلى علوى، لبلبه، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك.

اخر اعمال هيدي كرم

وكان اخر اعمال هيدي كرم هو مسلسل الوصفة السحرية الذي عرض لها مؤخرا، وشاركها في بطولته شيري عادل، بسمة داود، إسلام جمال، عمر الشناوي، كارولين عزمي، لقاء سويدان، سلوى محمد علي، وليد عبد الغني، رانيا منصور، محمد أبو داوود، عماد رشاد، سلوى عثمان، والعمل من تأليف مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وفكرة مي سعيد، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وسيناريو وحوار منة فوزي وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيري سالم.

ويعرض لها حاليا بدور العرض السينمائي فيلم "جوازة توكسيك" من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وبطولة النجوم ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، محمد أنور، ملك قورة، وعدد من الفنانين، وتدور قصته في إطار اجتماعي كوميدي بين قصة حب تجمع بين شابين خلال رحلة عمل بالخارج، ويتفقا على الزواج ولكن بعد عودتهما للقاهرة تحدث مفاجأة لها علاقة بالعائلتين تهدد قصة حبهما وتقلب حياتهما رأسا على عقب وتحدث أزمات بسببهما.