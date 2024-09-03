بشرى عضو لجنة تحكيم الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة بمهرجان الدار البيضاء

القاهرة - محمد ابراهيم - تشارك النجمة بشرى في لجنة تحكيم الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة للدورة الخامسة من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي والمقرر إنعقاده في الفترة من 6 إلى 13 سبتمبر المقبل، ومن المقرر تكريم الفنان حسين فهمي بجائزة الإبداع الخاصة تقديرا لمسيرته.

بشرى رئيس لجنة تحكيم أفلام الطلبة

كما ترأس بشرى لجنة تحكيم "فئة أفلام الطلبة" بمهرجان البحرين السينمائي بدورته الرابعة والمقرر انعقاده في الفترة ما بين ٣ إلى ٧ نوفمبر المقبل.

وكانت بشرى طرحت منذ اسابيع أغنية "بيني وبينك كلمة" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات محمد إبراهيم وألحان وتوزيع عبد الله هميم ورؤية فنية سيف عريبي.

آخر أعمال بشرى

وعرض مؤخرًا لبشرى مسلسل "طبيبة شرعية" علي شاشة قناة المحور و"stc"، وتصدر المسلسل التريند بعد النجاح الذي حققه عقب عرض أولى حلقاته، وحقق انتشارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

المسلسل من تأليف محمد الغيطي وإخراج شادي أبو شادي، ويشارك بشرى في المسلسل مجموعة من الفنانين منهم صلاح عبد الله ونضال الشافعى وفراس سعيد ومروة عبد المنعم.

أعمال تستعد لها بشرى

وتعكف بشرى حاليًا على استكمال ألبومها الجديد "حتة تالتة" كما تحضر لعدد من الأعمال علي مستوى الإنتاج والتمثيل أيضًا.