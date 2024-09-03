محمد الشرنوبي تريند جوجل بعد ساعات من حديثه عن معاناته مع سارة الطباخ

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان محمد الشرنوبي تريند محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية بعد كشفه عن معاناته بسبب خلافه مع المنتجة سارة الطبّاخ، وحذف أغانيه من "يوتيوب" والمنصّات الغنائية على خطى شيرين عبد الوهاب في أزمتها الحالية مع شركة روتانا، مؤكدًا أنه يمر بتجربة مشابهة.

وتعاطف عدد كبير من الجمهور وصنّاع الأغاني والمنتجين الموسيقيين معه، حيث دشّنوا حملة دعم للشرنوبي في مواجهة الطباخ.

تفاصيل خلاف الشرنوبي وسارة الطباخ

الجدير بالذكر أن الشرنوبي قد كشف في مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستجرام"، عن تفاصيل قضاياه المستمرة مع المنتجة سارة الطباخ، مشيرًا إلى أنه حصل على عدة أحكام قضائية تثبت انتهاء تعاقده مع شركتها.

وأوضح الشرنوبي أن المشكلة تكمن في استمرار وجود أغانيه على المنصات الموسيقية، رغم انتهاء التعاقد، مما يعرقل عمله الفني، مشيرا إلى أن هذه المشكلة تتشابه مع ما تواجهه شيرين عبد الوهاب مع روتانا.

وقال محمد الشرنوبي: أولًا بخصوص موضوع شيرين أنا مش فارق لي أى حاجة غير إني سمعت صوتك، وأن إحنا كجمهورك مستمتعين بصوتك ويا رب المشكلة اللى بينك وبين روتانا تخلص في أسرع وقت عشان نعرف نسمع صوتك بشكل طبيعى، وتأخدي حقك، وأنا أكتر حد في الفترة دى حاسس بشيرين هو أنا، لأن بقالي 5 سنين في قضايا ومشاكل مع سارة الطباخ في الشركة اللى كنت ماضي معها.

وأضاف: ومن سنتين وكام شهر بالظبط طلع حكم بالقضاء بانتهاء عقدي، وطلعت الشركة تقول لأ، وأنا طلعت أقول آه، لحد ما طلع 3 أحكام تاكدت أن العقد انتهى خلاص ومعنديش أي التزامات بأي شكل، وأكتر حاجة بتثبت أني بشتغل في التمثيل وماضي مع شركة من أهم شركات الوطن العربي وهي شركة مزيكا للمنتج محسن جابر، ودي شركة كبيرة وعندها شؤون قانونية وبتراجع ورق اللى بيشتغل معاهم، فالناس دي اتأكدت أن كل حاجة انتهت وإني معنديش التزامات، لأي شركة تانية ومضينا مع بعض وابتدينا نشتغل.

واختتم محمد الشرنوبي حديثه قائلًا: المشكلة اللى بتواجهنا دلوقتي أن الأغاني بتفضل موجودة على كل المنصات، ولكن في صغرة في يوتيوب مش عارفين، نتعامل معاها وهي لما بنزل فيديو على يوتيوب، بيتحجب واليوتيوب بيدي مهلة للي عمل طلب إلغاء الأغنية 6 أيام عشان يرفع قضية ولو رفع قضية بندخل في سنة.