نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطولة أحمد حاتم.. السبكي يطرح البرومو الرسمي لفيلم "عاشق" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش الفنان أحمد حاتم حالة من النشاط الفني مؤخرًا، حيث طرح المنتج أحمد السبكي البرومو الدعائي لفيلم "عاشق" والذي يخوض بطولته أحمد؛ استعدادًَا لطرحه في دور العرض السينمائية؛ وذلك خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام".

وكشف أحمد السبكي عن موعد طرح الفيلم، قائلًا: “الإعلان التشويقي لفيلم عاشق 11 سبتمبر بجميع دور العرض السينمائي في مصر، إنتاج أحمد السبكي، تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح”.



فيلم “ عاشق” من بطولة أسماء أبو اليزيد، والفنان محسن محيي الدين، والعمل من تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح، إنتاج أحمد السبكي.

قصة مسلسل عمر أفندي

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حاتم مسلسل “عمر أفندي” والتي تدور قصته حول «علي التهامي» الشاب الثلاثيني المتزوج من ابنة رجل ملياردير هو على خلاف دائم معه، وعند وفاة والده، الرسام المغمور الذي كان منقطعا عنه لفترة بسبب رفض هذا الأخير لزواجه، يذهب بهدف بيع منزل والده القديم، حيث يكتشف سردابا سريا فيه، يقوده إلى زمن آخر، فيعود إلى أربعينيات القرن الماضي، إبان الاحتلال الإنجليزي لمصر، ويجد صورة لوالده، ويتبين أن منزل والده كان في ما مضى بانسيون، تتوالى زياراته واكتشافاته وقصة حب ومشاكل ومواجهات من أجل معرفة سر السرداب، الذي يربط بين زمنين.

أبطال مسلسل عمر أفندي

وينتمي مسلسل "عمر أفندي" إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية الرومانسية، ويشارك في بطولته كل من أحمد حاتم، رانيا يوسف، آية سماحة، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، رانيا يوسف، محمود حافظ، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبدالرحمن أبو غزالة، والعمل مكون من 15 حلقات.