فيلم "إكس مراتي" يتصدر شباك التذاكر في السعودية ويحقق أرقامًا قياسية

القاهرة - محمد ابراهيم - نجح فيلم "إكس مراتي" في تصدر شباك التذاكر في المملكة العربية السعودية، محققًا المركز الأول هذا الأسبوع بعد أن ظل في المركز الثاني خلال الأسابيع الماضية.

وقد حقق الفيلم إيرادات بلغت مليون و800 ألف ريال سعودي، ما يعادل 23 مليون و600 ألف جنيه مصري.

قصة الفيلم وأبطاله

تدور أحداث فيلم "إكس مراتي" في إطار اجتماعي كوميدي، ويشارك في بطولته كل من هشام ماجد وأمينة خليل ومحمد ممدوح، من إخراج معتز التوني وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز. الفيلم يحظى بإعجاب واسع من الجمهور والنقاد على حد سواء.

تفاصيل عن شخصية أمينة خليل

كشفت الفنانة أمينة خليل في تصريحات صحفية، عن تفاصيل شخصيتها في الفيلم.

أوضحت أن المخرج معتز التوني هو من عرض عليها المشاركة في الفيلم، وأنها فور قراءة دورها طلبت عقد جلسة مع المخرج والمؤلف لاقتراح بعض التفاصيل التي تساعد في بناء تاريخ الشخصية.

وأضافت أمينة خليل أنها تسعى دائمًا لابتكار خلفية متكاملة لكل شخصية تجسدها، وهو منهج تعلمته من مدرسة التمثيل التي تخرجت منها.

تجربة جديدة وجاذبية خاصة

الفيلم لا يقدم فقط تجربة كوميدية ممتعة، بل يعكس أيضًا الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل في تقديم أداء متميز، ما جعله يحظى بشعبية واسعة في دور العرض.