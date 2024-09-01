محمد الشرنوبي: أنا أكتر واحد حاسس بـ شيرين واستنوا أغنية جديدة يوم الأربعاء

القاهرة - محمد ابراهيم - أشار محمد الشرنوبي، إلى معاناته مع شركة إنتاج سارة الطباخ، التي تقوم بحذف أغانيه دائما من على منصة يوتيوب، وتحدث شرنوبي على هذه المعاناة بعد أزمة شيرين عبد الوهاب الأخيرة التي تشبه معاناته.

رسالة محمد شرنوبي لشرين عبد الوهاب



ونشر محمد شرنوبي مو خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام فيديو قائلًا:"أنا مش فارقلي أي حاجة من اللي بتحصل غير أني سمعت صوتك، واحنا كجمهورك مستمتعين بأغانيكي الجديدة وصوتك، ويارب المشكلة اللي بينك وبين روتانا تخلص في أسرع وقت عشان نقدر نسمع صوتك بشكل طبيعي والأغاني تنزل بشكل طبيعي وتاخد حقها اللي المفروض تاخده".

شرنوبي يتحدث عن معاناته



وتابع:"أنا أكتر حد في الفترة دي ممكن يكون حاسس بشيرين أنا بقالي 5 سنين في مشاكل وقضايا مع سارة الطباخ أو مع الشركة اللي أنا كنت ماضي معاها ومن سنتين وكام شهر بالظبط يوم 24 مايو 2022 طلع حكم بانقضاء عقدي، وطلعت الشركة قالت لا عقده منتهاش، لحد ما طلع 3 أحكام بتأكد عن العقد انتهى خلاص وأني معنديش أي التزامات لأي شركة إنتاج وأكتر حاجة تثبت دا أني بمثل بشكل طبيعي وأن أنا ماضي مع شركة من أحسن الشركات في الوطن العربي شركة مزيكا ودي شركة كبيرة وعندها شئون قانونية وعندها ناس بتراجع ورق الناس اللي بتشتغل معاهم خصوصا لو حد من الناس دي عنده مشكلة قانونية معروفة للرأي العام، فالناس دي اتأكدت أن كل حاجة انتهت وأني معنديش التزامات بأي شركة تانية وبناء عليه ماضينا مع بعض وبقينا نشتغل ونزلنا كذا أغنية، والمشكلة اللي بتواجهنا دلوقتي أن الأغاني بتفضل موجودة على المنصات كلها لأنه موقفنا سليم ولكن في ثغرة في قانون يوتيوب هي دي اللي احنا مش عارفين نتعامل معاها لأنها معمولة عشان تحمي حقوق الناس ولو حد ليه حق عند حد بياخده من خلال الثغرة دي مش عشان الناس تتعدى على حقوق الآخرين".



واختتم:"الثغرة دي أني بنزل فيديو على يوتيوب بيتعمل حاجة اسمها استرايك، ودي بتشيل الأغنية، ويوتيوب بتدي مهلة للي عمل الاسترايك دا 10 أيام عشان يرفع فيهم قضية، ولو رفع قضية الأغنية بتتشال لحد ما القضية تتحل في المحاكم والقضية بتاخد وقت طويل شوية ممكن يبقى 10 شهور، والثغرة دي هي استغلتها أول مرة في أغنية قلبي ارتاح واتكرر الموضوع في أغنية ايه اللذاذة دي وفي انتي الحياة وكل الحاجات دي اتشالت ورجعت، وأخر مرة".