نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاحها في عمر أفندي... ماذا قال المخرج محمد السباعي عن زوجته آية سماحة؟ في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

حرص المخرج محمد السباعي على دعم زوجته الفنانة آية سماحة على نجاحها في شخصية "زينات" في مسلسل "عمر أفندي" الذي يعرض حاليا عبر منصة "شاهد"، حيث حرص "محمد" على مشاركة جمهوره صورا من المسلسل لآية سماحة،



وأرفق بالصور تعليقا قال فيه : "حلي و اجمل و الذ و اشطر و انغش و اجدع بنت شفتها في حياتي...الحلوة الشاطرة المجتهدة الرايقة، فخور بيكي و بنجاحك كالعادة، علشان انتي تستاهلي كل حاجة حلوة... و لسه تستاهلي اكتر و اكتر و متأكد ان لسه كتبييير اوي جاي... يا اكبر وأهم نجمة شفتها".

وأضاف : "بحبك وبحب اتفشخر بيكي يا لوزة".

تعليقات الجمهور على منشور محمد السباعي

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح المستمر، ربنا يخليكو لبعض، فيما



وردت عليه آية سماحة كاتبة: "ربنا يخليك ليا يا حبيبي، بحبك اوي اوي".

أبطال مسلسل عمر أفندي



مسلسل "عمر أفندي" بطولة أحمد حاتم، رانيا يوسف، آية سماحة، مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، ميمي جمال، ومحمود حافظ، ميران عبد الوارث، إسماعيل فرغلي والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.