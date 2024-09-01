نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيرين تطرح خامس أغنيات ألبومها بعنوان "عسل حياتي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الفنانة شيرين مساء أمس أحدث أغنيات ألبومها الجديد التي تحمل اسم "عسل حياتي"، وتعد أغنية "عسل حياتي" هي الأغنية الخامسة من ألبومها الجديد وسرعان ما انتشرت الأغنية ولقت إشادات واسعة من الجمهور وكثرت عليها نسبة المشاهدات والمشاركات عبر جميع مواقع التواصل الإجتماعي.

وأغنية "عسل حياتي" لـ شيرين هي من كلمات وألحان: عزيز الشافعي، توزيع: النابلسي.

كلمات أغنية "عسل حياتي" لـ شيرين

الاختيار الصعب أنت والاختيار الأحلى

حياتي رحلة اختارت تبقى معايا فيها

وسيبت نفسي ليك وليها

الاختيار الصعب أنت والاختيار الأحلى

حياتي رحلة اختارت تبقى معايا فيها

وسيبت نفسي ليك وليها

مريت معاك بكل شيء

عانيت.. بيك اعتنيت

حبيتك الحب اللي معرفهوش بشر

سافرت وياك للقمر يا قمر

مريت معاك بكل شيء

عانيت.. بيك اعتنيت

حبيتك الحب اللي معرفهوش بشر

سافرت وياك للقمر يا قمر

أنا عايزة أروح معاك لحد المنتهى

لحد آخر لحظة ولآخر نفس

اتنفسه في حضنك

وتبقى أنت الونس

وأشرب لآخر نقطة من بحر العسل

يا عسل حياتي كلها

وأنا عايزة أروح معاك لحد المنتهى

لحد آخر لحظة ولآخر نفس

اتنفسه في حضنك

وتبقى أنت الونس

وأشرب لآخر نقطة من بحر العسل

يا عسل حياتي كلها

رغم المشاكل والمصاعب

والمتاعب والظروف

أنت الجميل في كل حالة

واستحالة العين تشوف زيك

ولا أتخيل حياتي وأنت مش فيها

ده أنا بحس أنك حتة مني

بحس أن أنت أنا

وأنا عايزة أروح معاك لحد المنتهى

لحد آخر لحظة ولآخر نفس

اتنفسه في حضنك

وتبقى أنت الونس

وأشرب لآخر نقطة من بحر العسل

يا عسل حياتي كلها

تفاصيل أغنيات شيرين التي طرحت من ألبومها الجديد

وفي سياق متصل يذكر أنه قد طرحت شيرين عبد الوهاب مؤخرا 4 أغاني، وهم: "هنحتفل" و"بتمنى أنساك" و"اللي يقابل حبيبي" "وما زال عالبال".

أغنية "هنحتفل" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما.

أغنية "بتمنى أنساك" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.

أغنية "اللي يقابل حبيبي" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أمين نبيل.

أغنية "وما زال عالبال" من كلمات تامر حسين وألحان مدين توزيع توما.