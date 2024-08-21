طرح جديد لقصة سندريلا فيلم "CINDERELLA'S REVENG" في دور العرض المصرية

القاهرة - محمد ابراهيم - ينطلق فيلم الرعب الجديد CINDERELLA'S REVENGE من إخراج آندي إدواردز، الذي يعيد تقديم الحكاية الكلاسيكية الشهيرة لأميرة ديزني سندريلا بلمسة حديثة ومثيرة، ومن المقرر عرض الفيلم يوم الأربعاء 21 أغسطس.

أحداث فيلم CINDERELLA'S REVENGE

يأخذنا الفيلم في رحلة مظلمة ومليئة بالإثارة، حيث تتعرض سندريلا لضغوطات هائلة من زوجة أبيها الشريرة وأخواتها غير الشقيقات، مما يدفعها للسعي في الانتقام الدموي بمساعدة من الجنية العرابة. يقدم الفيلم طرحًا جديدًا للقصة الكلاسيكية المتعارف عليها، حيث تتحول سندريلا من فتاة مسالمة طيبة إلى شخصية قوية منتقمة تبحث عن العدالة.

أبطال فيلم CINDERELLA'S REVENGE

يشارك في بطولة الفيلم ناتاشا هينستريدج، ولورين ستيرك، وستيفاني لودج، وبياتريس فليتشر، وميغان بورفيس، وداريل غريغز. كما شارك في كتابة السيناريو توم جولييف وشارل بيرو، وتم تصويره بعدسة ليام هيساك، ومونتاج شون كاين، وإنتاج مشترك بين Titan Global Entertainment وEMRJ Entertainment وSobini Films، بتوزيع من فور ستار فيلمز.

ينطلق الفيلم في دور العرض المصرية ابتداءً من 21 أغسطس، برجاء مراجعة مواعيد الحفلات مع دور العرض القريبة لكم.