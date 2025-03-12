استقرار أسعار الذهب

استقرار أسعار الذهباستقرت اسعار الذهب، اليوم الأربعاء، قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية ، التي قد تساعد في تحديد مسار أسعار الفائدة الذي سيسلكه مجلس الفدرالي الأميركي، وسط توتر تجاري ومخاوف من تباطؤ اقتصادي.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2915.65 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:55 بتوقيت غرينتش، في حين استقرت العقود الآجلة الأميركية للذهب عند 2915.65 دولارًا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 32.75 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.8% إلى 982.52 دولارًا، وتراجع البلاديوم 0.3% إلى 943.31 دولارًا.