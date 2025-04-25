الرياضة

نتيجة وملخص أهداف مباراة أتليتكو مدريد ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

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نتيجة وملخص أهداف مباراة أتليتكو مدريد ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتليتكو مدريد، فوزًا كبيرًا على نظيره رايو فاليكانو، بثلاثية نظيفة، في الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

أهداف مباراة أتليتكو مدريد ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

سجل مبكرا في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول، اللاعب ألكسندر سورلوث الهدف الأول لصالح أتليتكو مدريد بأسيست من سيميوني.

وأحرز كونور كالاجير الهدف الثاني لفريقه أتليتكو مدريد، في الدقيقة 45 من الشوط الأول، بعد تمريرة من دي بول.

ونجح جوليان ألفاريز مهاجم أتليتكو مدريد، في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 77 من الشوط الثاني، بأسيست من زميله أنطوان جريزمان.
 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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