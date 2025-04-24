مال وأعمال

كريم بدوي يبحث مع رئيس الوزراء البريطاني التعاون مع المملكة…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر كريم بدوي يبحث مع رئيس الوزراء البريطاني التعاون مع المملكة… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 24 أبريل 2025 11:07 مساءً - دوت الخليج_ التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ووزير الدولة لأمن الطاقة وسياسة الانبعاثات الصفرية بالمملكة المتحدة إد ميليباند، على هامش مشاركته في فعاليات قمة مستقبل أمن الطاقة التي تنظمها وكالة الطاقة الدولية بالتعاون مع حكومة المملكة المتحدة خلال الفترة من 24 – 25 أبريل الجاري في العاصمة البريطانية لندن.

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وبحث الجانبان أوجه التعاون المشترك في مجال الطاقة وسبل تعزيز التعاون والتكامل الإقليمي والدولي للوصول لمزيج الطاقة العالمي الأنسب بما يسهم في تحقيق أمن الطاقة بمختلف الدول.

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كما تناول اللقاء فرص التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مجال الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات من مصادر الوقود الإحفوري وتمويل مشروعات مشتركة قابلة للتنفيذ بالاعتماد على البنية التحتية لدى الجانبين.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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