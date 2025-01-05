بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام 53.84 نقطة، بنسبة 0.73 بالمئة، ليبلغ مستوى 7416.38 نقطة.
وتم تداول 203.4 مليون سهم عبر 11935 صفقة نقدية بقيمة 46.2 مليون دينار (141 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 84.66 نقطة، بنسبة 1.23 بالمئة، ليبلغ مستوى 6991.91 نقطة، من خلال تداول 119.3 مليون سهم عبر 6681 صفقة نقدية بقيمة 19.7 مليون دينار (60 مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 48.27 نقطة، بنسبة 0.62 بالمئة، ليبلغ مستوى 7887.03 نقطة، من خلال تداول 84 مليون سهم عبر 5254 صفقة بقيمة 26.5 مليون دينار (80.8 مليون دولار).
في موازاة ذلك، ارتفع مؤشر /رئيسي 50/ بنحو 110.72 نقطة، بنسبة 1.63 بالمئة، ليبلغ مستوى 6917.38 نقطة، من خلال تداول 82.15 مليون سهم عبر 4401 صفقة نقدية بقيمة 14.7 مليون دينار (44.8 مليون دولار).
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