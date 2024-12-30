إقلاع الطائرة الأولى من الجسر الجوي الكويتي إلى سورية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 ديسمبر 2024 04:31 مساءً - أقلعت من قاعدة (عبدالله المبارك) الجوية، اليوم الاثنين، الطائرة الإغاثية الأولى من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى سورية وعلى متنها 20 طنا من المواد الغذائية والخيام والبطانيات لدعم الفئات الأكثر احتياجا هناك ضمن حملة (الكويت بجانبكم).

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي السفير خالد المغامس في تصريح صحافي قبيل الإقلاع إنه انطلاقا من الدور الإنساني الرائد للكويت في دعم الأوضاع الإنسانية في سورية وبأوامر سامية من سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد انطلقت اليوم أولى رحلات الجسر الجوي الكويتي لمساعدة الأشقاء في سورية.

وأضاف المغامس أن إرسال هذه الطائرة المحملة بالمساعدات الإنسانية يأتي تجسيداً لتضامن الشعب الكويتي مع الأشقاء في سورية والحرص على الإسهام في تخفيف معاناة المحتاجين هناك، موضحا أن المساعدات ستسلم إلى السلطات السورية التي ستشرف على توزيعها على الفئات المحتاجة.

وذكر أن المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب السوري الشقيق تأتي استكمالا للدور الذي تؤديه الكويت والدور الإنساني الذي تقوم به جمعية الهلال الأحمر الكويتي في مثل هذه الأحداث.

وبين أن الجسر الجوي الكويتي لدعم الأشقاء في سورية يهدف للمساهمة في سد النقص بالمؤن وتوفير الضروريات التي تساعد الأشقاء السوريين على المعيشة آملا أن تسهم هذه المساعدات في تخفيف معاناتهم.

وأعرب المغامس عن بالغ الشكر والتقدير للقيادة السياسية والموقف الرسمي الكويتي ووزارات الخارجية والشؤون والدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية لاتخاذ خطوات عملية وتحركات إنسانية تجاه الأشقاء في سورية.

وشدد على أن هذه المساعدات تأتي ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها الكويت عبر ذراعها الإنسانية الهلال الأحمر الكويتي لدعم الفئات المتضررة والمنكوبة في أنحاء العالم بمختلف الأزمات الإنسانية.