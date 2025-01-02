مصادر طبية فلسطينية: 18 شهيدا منذ فجر اليوم في غارات إسرائيلية على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 يناير 2025 11:28 صباحاً - قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن 18 فلسطينيًا قد استشهدوا وأصيب العشرات بجروح، منذ فجر الخميس، في قصف الاحتلال أنحاء متفرقة في قطاع غزة، 12 منهم في خان يونس.

في غضون ذلك، استشهد أربعة فلسطينيين، وأصيب آخرون، صباح اليوم الخميس، في قصف طائرات الاحتلال مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

كما استشهد فلسطينيان، وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وفي بلدة بني سهيلا استشهد مواطنان وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال تجمعًا للمواطنين.

وفي هذه الأثناء، تطلق طائرات الاحتلال المسيّرة "كواد كوبتر" النار في منطقتي الكرامة والصفطاوي شمال مدينة غزة، كما يواصل جيش الاحتلال نسف مبانٍ سكنية غرب مخيّم جباليا شمال قطاع غزة.

ويتواصل عدوان الاحتلال المكثف والشامل وغير المسبوق على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف برًا وبحرًا، ما خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وألحق دمارًا هائلًا بالبنى التحتية والمرافق الحيوية، فضلًا عما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود بسبب قيود الاحتلال.