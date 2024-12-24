ولى عهد الكويت يستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة بجمهورية باكستان

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 01:30 مساءً - استقبل ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بقصر بيان صباح اليوم معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ورئيس هيئة الأركان المشتركة بجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة الفريق أول ركن ساحر شمشاد مرزا والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

حضر اللقاء مدير مكتب ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بديوان ولي العهد مازن عيسى العيسى ونائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار الشيخ صباح جابر الأحمد الصباح.