خامنئي: ما حدث في سوريا نتيجة لخطة أمريكية إسرائيلية مشتركة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 10:30 صباحاً - قال المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء، إن ما حدث في سوريا من إسقاط لنظام بشار الأسد وسيطرة الفصائل على مقاليد السلطة في البلاد خُطط له في غرف القيادة الأمريكية والإسرائيلية.

وأضاف "خامنئي" في كلمة له، اليوم الأربعاء: "يجب عدم التردد في أن ما حدث في سوريا، نتيجة خطة أمريكية وصهيونية مشتركة. نعم، هناك دور واضح لإحدى الدول الجارة لسورية وهي لعبته وتلعبه الآن أيضًا، وهذا ما يراه الجميع، لكن أولئك هم العامل الأساسي".

وأوضح أن "المتآمر الأساسي والمخطط الأساسي وغرفة التحكم الأساسية تقع في أمريكا والكيان الصهيوني ولدينا قرائن على ذلك، وهذه القرائن لا تُبقي للمرء أي مجال للشك والتردد".

وكان التلفزيون الرسمي السوري، أعلن سقوط نظام بشار الأسد، وبث التلفزيون شاشة حمراء كُتب عليها: "انتصار الثورة السورية العظيمة وإسقاط نظام الأسد"، وجاء إسقاط نظام الأسد عقب اشتباكات بين الفصائل السورية والجيش السوري على مدار 11 يومًا.

وبث التلفزيون السوري، بيانًا للعمليات العسكرية، حثّ فيه الشعب السوري على "ضرورة الحفاظ على جميع ممتلكات الدولة السورية وعدم الاقتراب من المؤسسات العامة التي ستظل تحت إشراف رئيس الوزراء السوري حتى يتم تسليمها رسميًا".