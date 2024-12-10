امير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد يستقبل الأمير تركي بن محمد آل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 01:30 مساءً - استقبل امير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان، صباح اليوم، الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حيث نقل له تحيات وتقدير أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وأخيه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياتهما لسموه بموفور الصحة ودوام العافية ولشعب دولة الكويت المزيد من الرخاء والنماء.

وقد حمله أمير الكويت تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية، سائلا المولى تعالى أن ينعم على المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين.

حضر اللقاء وزير المالية في المملكة العربية السعودية محمد بن عبدالله الجدعان ووزير الخارجية عبدالله اليحيا وكبار المسؤولين بالدولة.