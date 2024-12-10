ولي عهد الكويت يستقبل وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 01:30 مساءً - استقبل ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بقصر بيان صباح اليوم الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حيث نقل له ولي العهد تحيات وتقدير أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وأخيه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وتمنياتهما له بموفور الصحة ودوام العافية ولشعب دولة الكويت المزيد من التقدم والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

هذا وقد حمله تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأخيه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية سائلا المولى تعالى أن ينعم على المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق بمزيد من التطور والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين.

حضر اللقاء معالي وزير المالية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة محمد بن عبدالله الجدعان ومعالي وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا ومعالي وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة سليمان الفصام ومعالي مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم عبدالعزيز الصباح وكبار المسؤولين بالدولة.