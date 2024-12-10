الكويت: نولي حقوق الإنسان اهتماما خاصا استنادا إلى التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 01:30 مساءً - أكدت وزارة الخارجية إيلاء دولة الكويت اهتماما خاصا بحقوق الإنسان استنادا إلى التشريعات الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وقالت (الخارجية) في بيان صحافي اليوم الثلاثاء بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إنه في إطار عضوية دولة الكويت في مجلس حقوق الإنسان للفترة 2024-2026 تؤكد الوزارة على مواصلة تطبيق كل الالتزامات الطوعية المقدمة خلال العضوية تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة 2030 التي تعزز حياة ورفاه الأفراد بما يضمن لهم الحياة الكريمة.