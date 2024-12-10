أين تقع جزيرة داس

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هند السوليه - الرياض - تعتبر جزيرة داس واحدة من الجزر الطبيعية البارزة الواقعة في الخليج العربي، وتندرج تحت إمارة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة،تقع الجزيرة شمال غرب أبوظبي، على بُعد حوالي 166 كيلومترًا،تُعتَبر جزيرة داس من الجزر الغنية بالنفط، وقد شهدت تحولات كبيرة منذ اكتشاف النفط فيها عام 1962.

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تاريخ الجزيرة ونشاطاتها

تاريخ الجزيرة ونشاطاتها

في البداية، كانت جزيرة داس تعتمد بشكل أساسي على الصيد واستخراج اللؤلؤ،ومع مرور الوقت، أصبحت الجزيرة موقعًا هامًا في صناعة النفط والغاز،بعد اكتشاف كميات كبيرة من النفط على عمق 2668 مترًا، بدأت الجزيرة في تصدير النفط إلى العديد من الدول، مثل اليابان، مما ساهم في زيادة الدخل القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

المشروعات الكبيرة على الجزيرة

المشروعات الكبيرة على الجزيرة

تسيطر شركة أدنوك الإماراتية على معظم المشروعات النفطية في جزيرة داس، حيث تحتوي الجزيرة على عدة مشاريع هامة، منها

استبدال البنزين بالغاز الطبيعي يتم تنفيذ مشروع لتحويل البنزين المستخدم في السيارات إلى غاز طبيعي مضغوط.

توربين الطاقة تمتلك الجزيرة توربينًا يعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 36 ميغاوات، وهو من المشروعات الحديثة والكبيرة.

مشروع توسيع الجزيرة بدأ في عام 2011 بهدف إضافة هياكل وقائية وتطوير البنية التحتية والأرصفة البحرية، ويشمل تصنيع كتل خرسانية ضخمة في مصنع عجمان ونقلها وتركيبها في الأماكن المخصصة لها تحت الماء.

الطبيعة والحياة البرية

الطبيعة والحياة البرية

على الرغم من الطابع الصناعي للجزيرة، إلا أنها تحتفظ ببيئة طبيعية مميزة، حيث تشمل مساحات خضراء وحدائق ومنتزهات،تُعَد جزيرة داس موطنًا للعديد من الطيور البحرية والسلاحف، بما في ذلك السلاحف البحرية التي يمكن العثور عليها على شواطئ الجزيرة،تضم الجزيرة أيضًا حديقة الشيخ زايد التي تهتم بالحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض مثل المها العربي.

العمل في جزيرة داس

العمل في جزيرة داس

تعتبر جزيرة داس وجهة مهنية في عدة مجالات

السياحة والضيافة تتوفر فرص عمل في الفنادق والمنتجعات الراقية.

الأنشطة البحرية تتيح فرصًا للعمل في التجديف والغوص وركوب الأمواج.

الأنشطة البيئية تشمل فرص العمل في مجالات حماية البيئة والمحافظة على الطبيعة.

الترفيه والتعليم تتوفر فرص في الفعاليات الثقافية والتدريس.

إنجازات جزيرة داس

إنجازات جزيرة داس

تتميز الجزيرة بمجموعة من الإنجازات التي تعكس تطورها

مشروعات السياحة والضيافة تشمل المنتجعات والفنادق الفاخرة.

جزيرة داس بارك يتضمن مجموعة من المنتزهات والأنشطة الترفيهية.

الاستدامة البيئية مناطق حماية بيئية للحياة البحرية والنباتات النادرة.

الأنشطة الثقافية الفعاليات الثقافية والفنية التي تُقام على الجزيرة.

جغرافية الجزيرة

جغرافية الجزيرة

تقع جزيرة داس في الخليج العربي وتبعد عن جزيرة أبوظبي الرئيسية، حيث تمتد على مساحة تزيد عن 100 كيلومتر مربع،تتميز بشواطئها الرملية البيضاء والمياه الزرقاء الصافية، بينما تتمتع بمناخ صحراوي يتسم بصيف حار وجاف وشتاء معتدل ولطيف.

الفنادق والمنتجعات

الفنادق والمنتجعات

تحتوي الجزيرة على مجموعة من الفنادق والمنتجعات التي تقدم تجارب إقامة مميزة

فندق فور سيزونز جزيرة داس يوفر إطلالات رائعة على الجزيرة والخليج.

منتجع وفيلات سانت ريجيس دبي يقدم وحدات إقامة فاخرة ومطاعم راقية.

منتجع وفيلات آنانتارا دبي يتميز بالخصوصية والفيلات الراقية.

المطاعم

المطاعم

تضم جزيرة داس مجموعة متنوعة من المطاعم التي تناسب كافة الأذواق

ريفليز دبليو غريل يقدم المأكولات البحرية واللحوم.

لاروتيسيري يقدم الأطباق الفرنسية بمناظر خلابة.

سانت تروبي يقدم الأطباق الفرنسية التقليدية.

بيتش بار وجريل يقدم الوجبات البحرية واللحوم بجانب البحر.

الشواطئ

الشواطئ

توفر الجزيرة شواطئًا جميلة مثل

شاطئ جزيرة داس يمتد على طول الجزيرة ويُعتبر مكانًا مثاليًا للاسترخاء.

شاطئ مارينا مناسب لركوب الأمواج والأنشطة المائية.

شاطئ آنانتارا يتميز بالمناظر الخلابة والمياه الصافية.

الأسئلة الشائعة

الأسئلة الشائعة

أين تقع جزيرة داس تقع في دولة الإمارات العربية المتحدة، شمال إمارة أبوظبي.

ما هي مساحة جزيرة داس تمتد على مساحة تزيد عن 100 كيلومتر مربع.

ما هي الأنشطة السياحية الشهيرة على جزيرة داس تشمل السباحة، والغوص، وركوب الأمواج، وصيد الأسماك.

ما هي الفنادق والمنتجعات الموجودة على جزيرة داس تشمل فور سيزونز، وسانت ريجيس، وغيرها.

هل هناك مشروعات تطويرية مستقبلية نعم، هناك مشروعات سياحية وترفيهية مخطط لها.

تمثل جزيرة داس نموذجًا متميزًا للتطور الصناعي والتوازن البيئي في منطقة الخليج، مما يجعلها وجهة فريدة للزيارة والعمل.