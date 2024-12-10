أين تقع جزيرة قرقنة

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موقع جزيرة قرقنة



تقع جزيرة قرقنة في البحر الأبيض المتوسط، قبالة سواحل مدينة صفاقس التونسية، على بعد حوالي 20 كيلومترًا من الساحل،تتألف الجزيرة من مجموعة من الجزر الرئيسية والصغيرة، وتشمل أرخبيلًا مميزًا يتضمن جزيرتين رئيسيتين الجزيرة الشرقية والجزيرة الغربية، بالإضافة إلى حوالي 12 جزيرة صغيرة غير مأهولة،تمتد المساحة الإجمالية لجميع الجزر نحو 150 كيلومترًا مربعًا.

تاريخ جزيرة قرقنة



تتميز جزيرة قرقنة بتاريخها العريق الذي يمتد لآلاف السنين، حيث يذكر العديد من المؤرخين أنها كانت مأهولة منذ العصور القديمة،ذكرها هيرودوت، المؤرخ اليوناني المعروف، في القرن الخامس قبل الميلاد، وكان يطلق عليها اسم “كيرانيس”،شهد اسم الجزيرة تغييرات على مر العصور، إذ تحولت تسميتها من كيرانيس إلى كركينا ثم إلى كيركينا وأخيرًا قرقنة.

في العهد الروماني، تم تسجيل الجزيرة تحت أسماء متعددة مثل كركينا وسرسينا، كما وردت في كتابات المؤرخين سترابون وبطليموس،خلال الفترة البيزنطية، تم استخدام اسم كيركينا، الذي تحول لاحقًا إلى قرقنة بعد الفتح الإسلامي،يعكس تاريخ الجزيرة الثري تأثيرات عدة حضارات مرت عليها، مما يجعلها نقطة محورية للدراسات التاريخية.

أهم جزر أرخبيل قرقنة



1،الجزيرة الشرقية



تشغل الجزيرة الشرقية موقعًا في الشمال الشرقي من الأرخبيل، وتعد الأكبر من بين جزر قرقنة، حيث ترتبط بالجزيرة الغربية بواسطة قنطرة،تعتبر من الجزر المأهولة بالسكان وتضم 12 قرية، من بينها

أولاد قاسم

العباسية

مليتة

أولاد يانق

أولاد بوعلي

الرملة

الكلابين

العطاير

النجاة

الجوابر

قرية الشرقي

القراطن

2،الجزيرة الغربية



تعد الجزيرة الغربية أصغر من الجزيرة الشرقية وتحتوي على ثلاث قرى رئيسية

قرية مليتة ذات كثافة سكانية مرتفعة.

قرية سيدي يوسف تُعتبر الميناء الرئيسي للجزيرة.

قرية أولاد عز الدين تضم سكاناً نازحين من قرية بوعلي.

يوجد أيضًا العديد من الجزر الصغيرة المحيطة مثل الحاج حميدة، الشرمندية، الرومدية، سفنو لزداد، الرقادية، وقرمدي.

أبرز معالم جزيرة قرقنة



تتميز جزيرة قرقنة بعدد من المعالم التاريخية والجغرافية البارزة، ومنها

برج الحصار يعكس تاريخ الجزيرة التي يعود إلى العهد الفينيقي، حيث شهد أحداثًا تاريخية هامة، بما في ذلك زيارة الملك حنبعل والقائد ماريوس الروماني.

المنتجعات السياحية تقدم الجزيرة مناظر طبيعية خلابة، مع منتجعات توفر تجربة سياحية هادئة وطبيعية، حيث تفتقر الجزيرة إلى العديد من الفنادق وتحوي فندقين فقط، مما يسهم في تعزيز تجربة الاستجمام في الطبيعة البكر.

الصيد والزراعة تعتبر من النشاطات الأساسية في حياة السكان المحليين، جنبًا إلى جنب مع صناعة السلال والنسيج.

الحكم في جزيرة قرقنة



تاريخيًا، يُعتبر الخليفة محمد حميده من أبرز الشخصيات التي تولت الحكم قبل الاحتلال الفرنسي لتونس، حيث عهد إليه منصب أميرال القوات التونسية البحرية وأمين الحربية والمعاش والمال،بعد الاحتلال الفرنسي، تولى ابنه طاهر الحكم، وكانت مليتة القديمة مقر الخلافة أثناء تلك الفترة،انتقل المقر إلى مليتة في الجزيرة الغربية واستمر الوضع حتى الاستقلال التونسي.

اقتصاد جزيرة قرقنة



يعتمد اقتصاد جزيرة قرقنة على مجموعة من القطاعات الحيوية

الصيد والزراعة تُعتبر من الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، حيث يتم زراعة الزيتون والحبوب والخضروات.

الصناعة تشمل الصناعات الغذائية والمعالجة، إلى جانب الصناعات اليدوية مثل السيراميك والنسيج.

السياحة تُعتبر الجزيرة وجهة سياحية مشهورة بفضل شواطئها الجميلة والأنشطة المائية، مما يُسهم بشكل كبير في الاقتصاد من خلال الفنادق والمطاعم والخدمات الأخرى.

الصناعات البحرية تشمل صناعة القوارب والمعدات البحرية.

الصناعات البتروكيماوية تتضمن مصفاة نفط جزيرة قرقنة، والتي تُسهم في إنتاج المنتجات البتروكيماوية.

الصيادون في جزيرة قرقنة



يُعتبر الصيد أحد الأنشطة الأساسية في جزيرة قرقنة، حيث يعتمد العديد من السكان على الصيد كمصدر رئيسي للرزق،تُستخدم وسائل صيد متنوعة تشمل الشباك والصنارات والزوارق،تشتهر الجزيرة بأسماكها الطازجة، مما يسمح بتقديم أنواع متنوعة من الأطباق البحرية في المطاعم المحلية.

كيفية الوصول إلى جزيرة قرقنة



يمكن الوصول إلى جزيرة قرقنة بطرق متعددة

عن طريق الطائرة يمكن السفر من مطار تونس قرطاج الدولي إلى مطار جربة، ثم الانتقال عبر العبارة أو الجسر إلى جزيرة قرقنة.

عبر العبارة يمكن الوصول إلى الجزيرة من ميناء صفاقس أو ميناء جربة.

بواسطة السيارة من الممكن الوصول إلى الجزيرة باستخدام السيارة وعبور العبارة من مدينة صفاقس.

فنادق جزيرة قرقنة



تشمل بعض الفنادق الموصى بها في جزيرة قرقنة

فندق ألدايا ديوار دجبة (Aldaya Djibba Hotel)

فندق دار الأمان (Dar El Amen Hotel)

فندق جراند أواسيس (Grand Oasis Hotel)

فندق جزيرة دار جوة (Dar Jerba Narjess Hotel)

فندق ديار القرآن (Diar El Barbar Hotel)

فندق ديار الدجبة (Diar El Djemna Hotel)

مطاعم جزيرة قرقنة



تتضمن بعض المطاعم الموصى بها في الجزيرة

مطعم البحر (Restaurant El Baher)

مطعم سيدي محرز (Restaurant Sidi Mehrez)

مطعم الزهراء (Restaurant El Zahra)

مطعم ليتل ايطالي (Little Italy Restaurant)

مطعم فيلا كريستال (Villa Crystal Restaurant)

مطعم ليلاس (Restaurant Lilas)

شواطئ جزيرة قرقنة



تشمل الشواطئ الشهيرة في الجزيرة

شاطئ سيدي موسى (Plage de Sidi Moussa)

شاطئ بني رومان (Plage de Bin El Ouidane)

شاطئ بني أحمد (Plage de Bin Ahmed)

شاطئ جربة (Plage de Djerba)

شاطئ ميدون (Plage de Midoun)

شاطئ حومة السوق (Plage Houmt Souk)

أفضل وقت لزيارة جزيرة قرقنة



الصيف (من يونيو إلى أغسطس) يُعتبر أفضل وقت للاستمتاع بالأنشطة المائية والشمس.

الربيع والخريف (من مارس إلى مايو ومن سبتمبر إلى نوفمبر) تتمتع الأجواء بالمعتدلة والهادئة.

الشتاء (من ديسمبر إلى فبراير) الأجواء باردة ولكنها مناسبة للاستمتاع بالهدوء.

أنشطة مفضلة على جزيرة قرقنة



الاسترخاء على الشواطئ

استكشاف التراث الثقافي

ركوب الدراجات

جولات بالقوارب الزجاجية

زيارة المعالم السياحية

رحلات الصيد

تذوق المأكولات التونسية

التسوق في حومة السوق

أسئلة شائعة حول جزيرة قرقنة

