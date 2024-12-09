افضل اماكن الفسح فى العين السخنة

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هند السوليه - الرياض - محتويات

موقع العين السخنة



تقع العين السخنة على ساحل البحر الأحمر بالقرب من خليج السويس، وتعود إدارتها إلى محافظة السويس،تبعد العين السخنة حوالي 140 كيلومترًا عن العاصمة القاهرة، مما يجعلها الخيار الأمثل للعائلات والأصدقاء لقضاء عطلة قصيرة أو يوم للاسترخاء على الشواطئ الجميلة.

سُميت العين السخنة بهذا الاسم بسبب وجود العديد من العيون الكبريتية الساخنة، والتي تجذب الزوار والسياح للاستشفاء من مشاكل صحية متنوعة مثل الأمراض الجلدية والنقرس واضطرابات الدورة الدموية،وتتميز العين السخنة بشواطئها المتنوعة التي تضم الشواطئ الصخرية والرملية البيضاء الممتدة، مما يوفر للزوار مجموعة غنية من المناظر الطبيعية الخلابة.

أفضل أماكن الفسح في العين السخنة



تقدم العين السخنة مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية والمعالم السياحية التي تشكل محور جذب للزوار،إليك أبرز أماكن الفسح والأنشطة المتاحة في العين السخنة

1،محمية الأشجار المتحجرة



تقع محمية الأشجار المتحجرة شمال مدينة القطامية على طريق العين السخنة،تُعتبر هذه المحمية معلمًا جيولوجيًا فريدًا يجذب اهتمام المهتمين بعلم الجيولوجيا، حيث تحتوي على عدد كبير من الآثار الجيولوجية النادرة،تبلغ مساحة المحمية حوالي 7 كيلومترات مربعة، ويمكن للزوار استكشاف جذور وسيقان الأشجار المتحجرة التي تعود لآلاف السنين، إلى جانب زيارة الكهوف والوديان المتشكلة بفعل الطبيعة.

2،خليج الأدبية



يعتبر خليج الأدبية وجهة مفضلة لعشاق الطيور المهاجرة ويقع على بُعد 12 ميلًا جنوب قناة السويس،يجذب الخليج أنواعًا متنوعة من الطيور مثل النورس والنسر الذهبي، مما يجعله نقطة انطلاق محبوبة لمراقبة الطيور،بالإضافة إلى ذلك، يمكن للزوار ممارسة أنشطة مثل الصيد وركوب الأمواج وزيارة المواقع الأثرية كحطام السفن القديمة.

3،جبل الجلالة



يُعتبر جبل الجلالة أحد أبرز المعالم في العين السخنة، حيث يرتفع 1200 مترًا في أقصى جنوب المنطقة،يكتسب الجبل أهمية تاريخية ودينية، حيث يُعتقد أن النبي موسى عليه السلام مرَّ به خلال هروبه من فرعون، مما يضفي عليه طابعًا دينيًا وسياحيًا خاصًا،يمكن للزوار تسلق الجبل للاستمتاع بالمناظر الخلابة والتقاط الصور، أو الانغماس في رحلات السفاري والتخييم على قمته.

4،بورتو السخنة



تُعد بورتو السخنة واحدة من أبرز الوجهات السياحية في المنطقة، حيث تقع على ارتفاع 270 مترًا عن سطح البحر، وعلى بُعد 20 كيلومترًا جنوب المدينة،تمتد بورتو السخنة على مساحة 5000 كيلومتر مربع، وهي تُعتبر أول قرية سياحية تهتم برياضة الجولف في مصر، حيث تستضيف بطولات عالمية،يمكن للزوار الاستمتاع بركوب التلفريك لمشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة، بالإضافة إلى التسوق في المراكز التجارية الكبرى ومشاهدة الأفلام في المجمع السينمائي.

5،دير الأنبا بولز



يُعتبر دير القديس الأنبا بولز الوجهة الأثرية الشهيرة في العين السخنة، ويقع على طريق الكريمات في وادي الدير،يمكن للزوار استكشاف مقبرة القديس بولز والتأمل في المخطوطات النادرة والتجول داخل الكنيسة التاريخية،يحظى الدير بشعبية خاصة بين السياح الأقباط نظرًا لأهميته الدينية والتاريخية.

6،العين الكبريتية



تُعرف العيون الكبريتية في العين السخنة بفوائدها العلاجية، وتقع جنوب خليج السويس، ضمن أول فندق في العين السخنة الذي يحمل الاسم نفسه،تُستخدم المياه الكبريتية الساخنة لعلاج العديد من الأمراض، وتُعتبر مكانًا مثاليًا للاستشفاء والاسترخاء.

المسافة بين العين السخنة وكبريات المدن المصرية



تختلف المسافات بين العين السخنة والمدن المصرية الأخرى اعتمادًا على الطرق المتاحة والاتجاهات،يمكن تقدير المسافات كالتالي

العين السخنة إلى القاهرة حوالي 120 150 كيلومترًا.

العين السخنة إلى الغردقة حوالي 400 450 كيلومترًا.

العين السخنة إلى الإسكندرية حوالي 200 250 كيلومترًا.

العين السخنة إلى شرم الشيخ حوالي 500 550 كيلومترًا.

أفضل مطاعم العين السخنة



تضم العين السخنة مجموعة متنوعة من المطاعم التي تقدم أطايب متنوعة تناسب ذوق الجميع،إليك بعض المطاعم المشهورة في المنطقة

مطعم أبو السدحان متخصص في تقديم المأكولات البحرية الطازجة.

مطعم بيت السمك يقدم مجموعة متنوعة من الأسماك والمأكولات البحرية.

مطعم التركي يقدم الأطباق التركية الشهية.

مطعم زهرة البرتقال متخصص في المأكولات العربية والمأكولات البحرية.

مطعم فيش ماركت يوفر تجربة تسوق للأسماك الطازجة مع وجبات لذيذة.

أجمل شواطئ العين السخنة



تتمتع العين السخنة بمجموعة من الشواطئ الجميلة التي توفّر للزوار أجواءً مميزة للاسترخاء والتمتع بالطبيعة،من بين أجمل الشواطئ

شاطئ الزعفرانة يتميز برماله الناعمة ومياهه الصافية.

شاطئ تيوليب مكان مثالي للاسترخاء وسط أجواء هادئة.

شاطئ بورتو السخنة شاطئ خاص يقدم خدمات فاخرة وأنشطة ترفيهية.

شاطئ البيروت يوفر مناظر بانورامية للبحر والجبال المحيطة.

شاطئ بلو بلو يقدم خدمات عالية الجودة، ويعد مكانًا مثالياً للعائلات والأزواج.

أفضل فنادق ومنتجعات العين السخنة



تحتوي العين السخنة على مجموعة من الفنادق والمنتجعات الفاخرة التي تقدم إقامات مريحة وخدمات رفيعة الجودة،من بين أفضل هذه الفنادق

فندق توليب إن العين السخنة يتميز بموقعه على البحر ويوفر مجموعة واسعة من الخدمات.

قرية بورتو السخنة تجمع بين الإقامة الفاخرة والأنشطة الترفيهية المتنوعة.

فندق موفنبيك العين السخنة يقدم مرافق فاخرة وغرف مريحة، مع مطاعم ومسابح وسبا.

ماريوت العين السخنة يوفر إقامة فاخرة مع إطلالات رائعة على البحر.

فندق جولف بورتو مارينا يقع في مرفأ اليخوت ويوفر خدمات عالية الجودة ومرافق ترفيهية.

أفضل وقت لزيارة العين السخنة



يتنوع أفضل وقت لزيارة العين السخنة باختلاف تفضيلات الزوار ونوع الأنشطة التي يرغبون في ممارستها،يمكن تلخيص الفترات الموسمية المختلفة على النحو التالي

فصل الصيف (مايو إلى سبتمبر) يُعتبر هذا الوقت الأكثر ازدحامًا بسبب درجات الحرارة المرتفعة والجو المشمس، وهو مثالي للأنشطة المائية.

فصل الربيع والخريف (مارس إلى أبريل ومن سبتمبر إلى نوفمبر) تعد هذه الفترات الأمثل لزيارة العين السخنة، حيث تكون درجات الحرارة معتدلة والأجواء لطيفة.

فصل الشتاء (ديسمبر إلى فبراير) تكون الأجواء أكثر برودة، ولكن يمكن للزوار الاستمتاع بالهدوء بعيدًا عن الزحام الصيفي.

أنشطة مفضلة في العين السخنة



تتمتع العين السخنة بمجموعة متنوعة من الأنشطة التي يمكن للزوار الاستمتاع بها، ومنها