نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد التسجيل في الكليات العسكرية 1446 والشروط المطلوبة في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - في هذا المقال، سنسلط الضوء على موعد التسجيل في الكليات العسكرية السعودية 1446هـ والشروط المطلوبة للالتحاق بها. حددت اللجنة المركزية للقبول والتسجيل التابعة لوزارة الدفاع السعودية مواعيد التسجيل، بالإضافة إلى مجموعة من الضوابط التي يجب أن تتوفر في الطلاب المتقدمين، سواء من خريجي الثانوية العامة أو حاملي شهادة البكالوريوس.

محتويات

موعد التسجيل في الكليات العسكرية

موعد التسجيل في الكليات العسكرية

يبدأ التسجيل في الكليات العسكرية لدى وزارة الدفاع يوم الخميس الموافق 15/12/1446هـ، والذي ي corresponds إلى 14/7/2025م، وذلك لكل من خريجي البكالوريوس وطلبة الكليات العسكرية، بالإضافة لحاملي الشهادة الثانوية، وفقًا للشروط الموضوعة للتقديم في الخدمة العسكرية.

الشروط العامة للتقديم في الكليات العسكرية

الشروط العامة للتقديم في الكليات العسكرية

هناك مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب على المتقدمين الالتزام بها، وهذه الشروط تشمل ما يلي

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يتراوح عمر المتقدم بين 17 و22 سنة.

أن يحمل المتقدم شهادة ثانوية عامة من إحدى الفروع.

ألا يكون المتقدم متزوجًا من غير سعودية.

أن يتمتع المتقدم بسمعة طيبة وأخلاق حسنة.

يجب أن يكون السجل الجنائي للمتقدم خاليًا من أي قضايا تتعلق بالشرف والأمانة.

على المتقدم ألا يكون قد تم قبوله في كليات عسكرية سابقة.

يجب على المتقدم اجتياز الفحص الطبي.

النجاح في المقابلة الشخصية التي تنظمها الكلية.

اجتياز اختبار القبول المخصص للكليات العسكرية.

أن يوافق المتقدم على جميع الأحكام والشروط المعمول بها.

تقديم تعهد خطي لولي الأمر بالمشاركة في الخدمة العسكرية لمدة ثماني سنوات.

نسب القبول في الكليات العسكرية 2025

نسب القبول في الكليات العسكرية 2025

تم تحديد نسب القبول في الكليات العسكرية في السعودية على النحو التالي

معدل الثانوية العامة يجب أن يكون 80% أو أكثر للفرع العلمي.

اجتياز اختبار القدرات العامة بمعدل تراكمي لا يقل عن 60%.

نسبة القبول في الاختبار التحصيلي يجب ألا تقل عن 60%.

الكليات العسكرية السعودية

الكليات العسكرية السعودية

تعتبر الكليات العسكرية في المملكة العربية السعودية من المؤسسات الهامة التي تسهم في تطوير الكفاءات العسكرية. يهدف التدريس بها إلى تأهيل الطلاب في مجالات عسكرية متنوعة لتزويد القوات العسكرية بكوادر مؤهلة علميًا وعمليًا. يتم قبول الطلاب وفقًا لمجموعة من الضوابط التي تضمن اختيار العناصر المناسبة.

قائمة الكليات العسكرية السعودية

قائمة الكليات العسكرية السعودية

إليكم قائمة بعض الكليات العسكرية الشهيرة في المملكة العربية السعودية

الاسم المدينة التأسيس كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية الظهران 1988م معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية جدة والظهران 1948م كلية الملك فيصل الجوية الرياض 1970م كلية الملك عبد العزيز الحربية الرياض 1955م كلية الملك فهد البحرية الجبيل 1984م

طرق التواصل مع وزارة الدفاع السعودية

طرق التواصل مع وزارة الدفاع السعودية

يمكن التواصل مع وزارة الدفاع السعودية لأية استفسارات عبر ما يلي

رقم الهاتف 8003030070.

البريد الإلكتروني [email protected].

يمكن استخدام خدمة قريب للاستفسار عن أي خدمة أو شكوى.

كيفية التقديم في الكليات العسكرية

كيفية التقديم في الكليات العسكرية

للتقديم في الكليات العسكرية، يمكن اتباع الخطوات التالية

زيارة موقع بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة.

اختيار خيار التسجيل، ثم تحديد “تسجيل جديد”.

إنشاء حساب جديد على الموقع.

تدوين كافة المعلومات الشخصية بشكل دقيق.

التحقق من صحة المعلومات المقدمة.

قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها.

إكمال عملية التسجيل وطباعة طلب التقديم.

بهذا، نختم مقالنا الذي عالج موضوع موعد التسجيل في الكليات العسكرية السعودية 1446 والشروط المطلوبة. لقد استعرضنا أهم الكليات العسكرية، وقدمنا معلومات حول كيفية التقديم ونسب القبول. نأمل أن يكون هذا المقال قد أفادكم. للمزيد من المعلومات يمكنكم الاطلاع على المواقع الرسمية الخاصة بتلك الكليات.