نشكركم على متابعتكم خبر فيروس HMPV: أكثر من مجرد سعال واحتقان.. اكتشف الأعراض الأقل شهرة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 يناير 2025 08:52 مساءً - فيروس HMPV (الفيروس الرئوي البشري المتنقل) هو عدوى تنفسية شائعة، خاصة لدى الأطفال الصغار وكبار السن. على الرغم من أن السعال والاحتقان هما الأعراض الأكثر شيوعًا، إلا أن هذا الفيروس يمكن أن يسبب مجموعة واسعة من الأعراض التي تمتد إلى أجزاء أخرى من الجسم.

أعراض فيروس HMPV الشائعة:

السعال

الحمى

احتقان الأنف

صعوبة في التنفس

التهاب الحلق

الأعراض الأقل شهرة لفيروس HMPV:

بالإضافة إلى الأعراض التنفسية الشائعة، يمكن لفيروس HMPV أن يسبب مجموعة من الأعراض الأقل شهرة والتي تؤثر على أجهزة الجسم الأخرى:

أعراض العين: التهاب الملتحمة (العيون الوردية)، احمرار وحكة في العينين.

أعراض الكلى: إصابة الكلى الحادة، مما يؤدي إلى قلة إنتاج البول وتراكم السوائل.

أعراض الجهاز الهضمي: الإسهال والغثيان والقيء.

أعراض عصبية: الارتباك، الخمول، التشنجات في الحالات الشديدة.

أعراض القلب: التهاب عضلة القلب، مما يؤدي إلى ألم في الصدر، عدم انتظام ضربات القلب، أو فشل القلب.

لماذا تظهر هذه الأعراض؟

يؤثر فيروس HMPV بشكل أساسي على الجهاز التنفسي، ولكن يمكن أن ينتشر في الجسم ويؤثر على أعضاء أخرى. هذا الانتشار قد يكون بسبب الاستجابة المناعية للجسم للفيروس أو بسبب التأثير المباشر للفيروس على الأعضاء الأخرى.

من هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس HMPV؟

الأطفال الرضع والأطفال الصغار: هم الأكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة بسبب فيروس HMPV.

كبار السن: يعتبر كبار السن أيضًا من الفئات المعرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة.

الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة: مثل مرضى السرطان أو الأشخاص الذين يتناولون أدوية تثبط المناعة.

كيف يتم تشخيص فيروس HMPV؟

يتم تشخيص فيروس HMPV عن طريق فحص عينة من الأنف أو الحلق. يمكن إجراء هذا الفحص في العيادة أو المستشفى.

الوقاية من فيروس HMPV:

لا يوجد لقاح خاص بفيروس HMPV، ولكن يمكنك اتباع هذه النصائح للوقاية من الإصابة:

الغسل المتكرر للأيدي: بالماء والصابون.

تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس.

تجنب الاتصال الوثيق بالأشخاص المرضى.

التنظيف المنتظم للأسطح.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا كنت تعاني من أعراض تشير إلى الإصابة بفيروس HMPV، خاصة إذا كنت من الفئات المعرضة للخطر، فاستشر طبيبك.