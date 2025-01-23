بعد تركيب الدعامة: دليل شامل للعناية بصحتك القلبية

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 يناير 2025 08:52 مساءً - هل خضعت مؤخرًا لعملية تركيب دعامة في القلب؟ هذه الخطوة الجراحية الهامة هي بداية رحلة جديدة نحو حياة أكثر صحة. ولكن، لتحقيق أقصى استفادة من هذه العملية والحفاظ على قلبك بصحة جيدة، عليك اتباع بعض النصائح والإرشادات.

أهمية العناية بعد تركيب الدعامة:

تركيب الدعامة هو إجراء طبي يساعد في فتح الشرايين المسدودة وتحسين تدفق الدم إلى القلب. ومع ذلك، فإن نجاح هذه العملية يعتمد بشكل كبير على العناية التي تتبعها بعد ذلك. باتباع نمط حياة صحي ومتابعة الفحوصات الدورية، يمكنك تقليل خطر حدوث مضاعفات وتحسين نوعية حياتك.

نصائح للعناية بصحتك بعد تركيب الدعامة:

التغذية الصحية:

الألياف: تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

البروتين: احرص على تناول البروتين من مصادر صحية مثل الأسماك والدواجن والبقوليات.

الدهون الصحية: استبدل الدهون المشبعة بالدهون الصحية الموجودة في الأسماك والمكسرات والأفوكادو.

الحد من الملح والسكر: قلل من تناول الأطعمة المالحة والمُحلاة.

النشاط البدني:

التمارين المعتدلة: مارس تمارين رياضية خفيفة مثل المشي السريع والسباحة.

استشر طبيبك: قبل البدء بأي برنامج رياضي، استشر طبيبك لتحديد التمارين المناسبة لك.

إدارة التوتر:

الاسترخاء: مارس تقنيات الاسترخاء مثل التأمل واليوغا.

النوم الكافي: احصل على قسط كافٍ من النوم.

التوقف عن التدخين: التدخين يضر بالقلب والشرايين، لذا يجب الإقلاع عنه تمامًا.

الحفاظ على وزن صحي: الوزن الزائد يزيد من الضغط على القلب، لذا حاول الحفاظ على وزن صحي.

تناول الأدوية بانتظام: لا تهمل تناول الأدوية التي وصفها لك الطبيب.

الفحوصات الدورية: قم بإجراء فحوصات دورية لضغط الدم والسكر والكوليسترول.

الفوائد المتوقعة من العناية الجيدة:

تقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية

تحسين نوعية الحياة

زيادة العمر المتوقع

هذا وتركيب الدعامة هو إجراء طبي مهم، ولكن نجاحه يعتمد على العناية التي تتبعها بعد ذلك. باتباع نمط حياة صحي ومتابعة الفحوصات الدورية، يمكنك الحفاظ على صحة قلبك وتحسين نوعية حياتك.