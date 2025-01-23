استعدادا لقمة تشيلسى.. عمر مرموش يشارك فى أول مران مع مانشستر سيتى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 يناير 2025 08:29 مساءً - انضم النجم المصري عمر مرموش إلى تدريبات مانشستر سيتي لأول مرة اليوم، الخميس، بعد ساعات من إعلان النادي رسميًا عن توقيع عقده لمدة 4 سنوات ونصف قادمًا من آينتراخت فرانكفورت.

ظهر مرموش في المران استعدادًا لقمة مان سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي، حيث علق الحساب الرسمي للنادي على صور اللاعب الجديد قائلاً: "مباشرة إلى المران"، في إشارة لإتمام الصفقة صباح اليوم وظهور مرموش سريعًا في التدريبات.مواعيد مباريات مرموش مع مانشستر سيتي

من المتوقع أن يكون الظهور الأول لعمر مرموش مع مانشستر سيتي في مباراة الفريق ضد تشيلسي يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويستضيف سيتي كلوب بروج البلجيكي في العاشرة مساء الأربعاء المقبل، في ختام مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حيث يسعى الفريق لتجنب الخروج المبكر من البطولة.

وفي الثاني من فبراير المقبل، يحل مانشستر سيتي ضيفًا على أرسنال في السادسة والنصف مساءً، ضمن الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي. ثم سيواجه ليتون أورينت في 8 فبراير في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وبعد ذلك، يستضيف مانشستر سيتي نيوكاسل يونايتد يوم السبت 15 فبراير في الخامسة مساءً على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.تشكيل مانشستر سيتي المتوقع

من المتوقع أن يكون مرموش جزءًا من تشكيل مانشستر سيتي في المباريات القادمة، حيث نشر موقع "ترانسفير ماركت" التشكيلة المتوقعة للفريق كما يلي:

حراسة المرمي: إيدرسون

الدفاع: خوسانوف، آكانجي، جفارديول، لويس

خط الوسط: كوفاسيتش، دي بروين، فودين، سافينيو

الهجوم: مرموش، هالاند

عمر مرموش في مران مانشستر سيتي عمر مرموش في مران مانشستر سيتي

مرموش في مران السيتي مرموش في مران السيتي