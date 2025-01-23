انتهاء الشوط الأول بين الزمالك ومودرن سبورت بالتعادل السلبي بدورى Nile

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 يناير 2025 08:29 مساءً - تعادل الزمالك ومودرن سبورت سلبياً فى الشوط الأول من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى Nile".

شهدت الربع ساعة الأولى من المباراة نشاط هجومى مكثف من الزمالك ومودرن سبورت لمحاولة السيطرة على منطقة وسط الملعب،ولكن كلها دون خطورة حقيقة على مرمى الفريقين،ليستمر التعادل السلبى.

اعتمد مودرن سبورت على التمريرات الطولية للاستغلال إمكانيات مهاجمهم أحمد عاطف بينما ركز الزمالك على انطلاقات زيزو ومحمد عاطف ومصطفى شلبى في الخط الأمامى لمحاولة تسجيل هدف التقدم.

وفى الدقيقة 37 من عمر المباراة كان أن يخطف الزمالك الهدف الأول بعد تمريرة سحرية من مصطفى شلبى لزميله سيف الجزيرى الذى سددها على مرمى جنش بمهارة كبيرة، لكنها مرت على يسار حارس مودرن سبورت.

تشكيل الزمالك أمام مودرن سبورت

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – محمد عاطف.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

بدلاء الزمالك أمام مودرن سبورت.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد محمود ومحمود بنتايج ومحمد السيد وسيف جعفر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وكونراد ميشالاك وحسام أشرف وناصر منسي.

تشكيل مودرن سبورت أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: علي الفيل، محمد دسوقي، عبد الرحمن رشدان، علي فوزي.

خط الوسط: غنام محمد، علي زعزع، محمد أميسي، محمد هلال.

هجوم: ارنولد ايبا، أحمد عاطف.

بدلاء مودرن سبورت أمام الزمالك

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، عبد الله حافظ، جوناثان نجويم، محمود شعبان، خالد رضا، محمد صبري، ضياء السيد، أحمد كباكا، احمد يوسف

ترتيب الزمالك ومودرن سبورت في الدورى قبل مباراة اليوم

ويملك فريق الزمالك 17 نقطة في بطولة الدوري بعدما خاض 8 مباريات حقق 5 انتصارات مقابل تعادلين وخسارة وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 8 أهداف، فيما يملك مودرن سبورت 4 نقاط من 8 مباريات لم يحقق الفوز في أياً منها واكتفى بالتعادل في 4 مواجهات والخسارة في مثلها وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكه 10 أهداف.