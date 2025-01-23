المشروبات الغازية والوجبات السريعة: عدو شعرك وصحتك!

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 يناير 2025 08:52 مساءً - هل تعانين من تساقط الشعر؟ قد يكون السبب في ذلك أكثر من مجرد عامل وراثي. فقد تكون عاداتك الغذائية، وخاصة استهلاكك للمشروبات الغازية والوجبات السريعة، تلعب دورًا كبيرًا في هذه المشكلة.

كيف تؤثر المشروبات الغازية والوجبات السريعة على الشعر؟

خلل الهرموني: السكر الموجود بكثرة في هذه المنتجات يزيد من مقاومة الأنسولين، مما يؤدي إلى اختلال التوازن الهرموني وزيادة هرمونات الذكورة التي ترتبط بتساقط الشعر.

نقص العناصر الغذائية: الاستهلاك الزائد للوجبات السريعة والمشروبات الغازية يؤدي إلى نقص في الفيتامينات والمعادن الأساسية لنمو الشعر الصحي، مثل الحديد والزنك والفيتامينات B.

الالتهاب: يسبب السكر الموجود في هذه المنتجات التهابًا مزمنًا في الجسم، مما يؤثر سلبًا على بصيلات الشعر ويؤدي إلى تساقطه.

الأسباب الأخرى لتساقط الشعر:

العوامل الوراثية: تلعب الجينات دورًا كبيرًا في تساقط الشعر، خاصة الصلع الوراثي.

مشاكل الغدد الصماء: مثل مشاكل الغدة الدرقية.

الأمراض المناعية: مثل الثعلبة.

نقص التغذية: نقص الحديد، الفيتامينات، والبروتين.

الإجهاد: يمكن أن يؤدي الإجهاد المزمن إلى تساقط الشعر.

الأدوية: بعض الأدوية قد تسبب تساقط الشعر كأثر جانبي.

كيف تحافظين على صحة شعرك؟

اتباع نظام غذائي متوازن: تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن، مثل الفواكه والخضروات والبروتينات.

الحد من السكريات والدهون المشبعة: قللي من استهلاك المشروبات الغازية والوجبات السريعة.

الاهتمام بنظافة فروة الرأس: اغسلي شعركِ بانتظام باستخدام شامبو وبلسم مناسب لنوع شعركِ.

تجنب التوتر: مارسى تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا والتأمل.

استشيري الطبيب: إذا كنتِ تعانين من تساقط الشعر الشديد، استشيري طبيب جلدية لتشخيص وعلاج المشكلة.