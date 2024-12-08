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هند السوليه - الرياض - أسعار البنزين في السعودية لعام 2025 تشكل موضوعًا هامًا يثير تساؤلات عديدة among المواطنين. في الآونة الأخيرة، قامت شركة أرامكو بنشر جدول يوضح أسعار المنتجات النفطية المختلفة في المملكة. يعد فهم هذه الأسعار ضروريًا لضمان التعامل بشكل صحيح معها، حيث تتم ة هذه الأسعار وتعديلها بانتظام بناءً على الظروف الاقتصادية. هنا، نقدم لكم تفاصيل جدول أسعار البنزين في السعودية لعام 2025.

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تسعيرة البنزين الجديدة 2025 في السعودية

تسعيرة البنزين الجديدة 2025 في السعودية

تعتبر أسعار البنزين جزءًا أساسيًا من نظام الوقود في المملكة، حيث يبدأ سعر البنزين من 2 ريال سعودي للتر الواحد. بشكل عام، فإن أسعار البنزين أوكتان 95 هي الأعلى، في حين أن أسعار البنزين أوكتان 91 أقل نسبياً. وفقًا لشركة أرامكو، فإن تسعيرة البنزين الجديدة تبدأ كما يلي

سعر اللتر الواحد من البنزين أوكتان 91 2.18 ريال سعودي.

سعر اللتر الواحد من البنزين أوكتان 95 2.33 ريال سعودي.

جدول أسعار البنزين في السعودية 2025

جدول أسعار البنزين في السعودية 2025

بناءً على آخر تحديثات شركة أرامكو، جاءت أسعار البنزين لهذا الشهر مختلفة عن الشهر الماضي. إليكم جدول الأسعار لكافة المنتجات النفطية

النوع السعر بنزين 91 2.18 ريالًا سعوديًا بنزين 95 2.33 ريالًا سعوديًا الكيروسين 0.70 ريالًا سعوديًا غاز البترول المسال 0.75 ريالًا سعوديًا الديزل 0.63 ريالًا سعوديًا

تسعيرة الديزل الجديدة 2025 في السعودية

تسعيرة الديزل الجديدة 2025 في السعودية

سعر الديزل الجديد لعام 2025 هو 0.63 ريال سعودي للتر الواحد، كما أعلنته شركة أرامكو. تعتبر هذه الأسعار سارية حتى 10 يناير من العام الجديد، حيث ستقوم الشركة بالإعلان عن أسعار جديدة بعد ذلك.

أسعار منتجات الوقود الجديدة في السعودية

أسعار منتجات الوقود الجديدة في السعودية

دائمًا ما تقدم شركة أرامكو التحديثات الشهرية لأسعار منتجات الوقود. إليكم الأسعار الجديدة في السعودية

بنزين أوكتان 91 2.18 ريال سعودي لكل لتر.

بنزين أوكتان 95 2.33 ريال سعودي لكل لتر.

الكيروسين 0.70 ريال سعودي لكل لتر.

غاز البترول المسال 0.75 ريال سعودي لكل لتر.

الديزل 0.63 ريال سعودي لكل لتر.

أسعار الوقود الشهر الماضي في السعودية

أسعار الوقود الشهر الماضي في السعودية

عند مقارنة الأسعار الحالية بأسعار الشهر الماضي، نجد أن التغيرات كانت طفيفة. ومع ذلك، شهدنا زيادة في سعر الديزل. إليكم أسعار الوقود لمنطقة مستندة إلى الشهر الماضي

بنزين 91 2.18 ريال سعودي لكل لتر.

بنزين 95 2.33 ريال سعودي لكل لتر.

الديزل 0.52 ريال سعودي لكل لتر.

الغاز المسال 0.75 ريال سعودي.

رابط اسعار الوقود ارامكو السعودية 2025

رابط اسعار الوقود ارامكو السعودية 2025

يمكنكم متابعة أسعار الوقود عبر الموقع الرسمي لشركة أرامكو، حيث يوفر الرابط تفاصيل دقيقة عن الأسعار المحدثة. هذه المعلومات تساعد المستهلكين في اتخاذ قرارات مستنيرة حول استخدام الوقود.

كيفية اختيار الوقود المناسب للسيارة

كيفية اختيار الوقود المناسب للسيارة

اختيار الوقود المناسب لسيارتك يعتمد على نوع المحرك. يوجد نوعان من البنزين الأكثر شيوعًا وهما أوكتان 91 وأوكتان 95. ليتحقق الأداء الجيد للمركبة، يجب اتباع التوصيات الواردة في دليل المالك أو التأكد من النوع المناسب من الوقود المحدد بوضع ملصق على غطاء خزان الوقود.

في الختام، نكون قد استعرضنا أسعار البنزين والديزل في السعودية لعام 2025، بالإضافة إلى كيفية اختيار الوقود المناسب للسيارة. نأمل أن تكون المعلومات المقدمة قد أفادتكم.