نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية حساب نقاط المفاضلة التعليمية في جدارة 1446 في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية آلية محددة لحساب نقاط المفاضلة التعليمية، التي تعتمد عليها عملية التعيين في الوظائف التعليمية المختلفة. يعتمد نظام التعيين على مجموعة من الشروط والضوابط، ومن بينها أهمية امتلاك النقاط المطلوبة للتنافس على الوظائف. سنقوم في هذا المقال بتفصيل طريقة حساب نقاط المفاضلة عبر نظام جدارة.

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رابط حساب نقاط المفاضلة التعليمية في نظام جدارة

رابط حساب نقاط المفاضلة التعليمية في نظام جدارة

لحساب نقاط المفاضلة، يمكن للمهتمين زيارة الموقع الرسمي لنظام جدارة من خلال الرابط المتاح، حيث بإمكانهم اختيار الخدمة المطلوبة وإدخال البيانات بشكل صحيح. ثم يمكنهم متابعة الإجراءات للحصول على الناتج المطلوب. تعتمد عملية حساب النقاط على مجمل درجات اختبار الكفايات ومعدل التخرج بالإضافة إلى نقاط أخرى.

خطوات حساب نقاط المفاضلة التعليمية

خطوات حساب نقاط المفاضلة التعليمية

يمكن للأفراد الذين يسعون للالتحاق بالوظائف التعليمية اتباع الخطوات التالية لحساب نقاط المفاضلة

زيارة موقع جدارة الرسمي أو موقع غزوان.

الانتقال إلى خيار حساب نقاط المفاضلة.

اختيار القطاع المستهدف، وهو (الوظائف التعليمية).

إدخال المعلومات المطلوبة بدقة عبر الموقع.

تحديد تاريخ انتهاء التقديم للمفاضلة.

تحديد تاريخ التخرج.

اختيار نوع المعدل، سواء من 4 أو 5.

إدخال معدل التخرج.

تدوين درجة الاختبار المعرفي في جدارة.

الضغط على زر “احسب”.

ستظهر التفاصيل الخاصة بالنقاط بعد ذلك.

أسئلة شائعة

أسئلة شائعة

في ختام هذا المقال، نقدم لكم نظرة شاملة حول كيفية حساب نقاط المفاضلة التعليمية في نظام جدارة، بالإضافة إلى الرابط الرسمي الذي يساعدكم في حساب النقاط الخاصة بالتعيين في الوظائف التعليمية المناسبة.

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