تونس.. الكشف عن تفاصيل واقعة إحراق شاب لوالدته في منطقة قليبية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 يناير 2025 03:36 صباحاً - كشف الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في مدينة نابل التونسية أنيس المؤدب، تفاصيل واقعة إحراق شاب لوالدته في منطقة قليبية.

وفي تصريحات لإذاعة "موزاييك إف إم"، أوضح أنيس المؤدب أن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالشاب الذي أحرق والدته في منزلهم الكائن بمدينة قليبية.

وفي حديثه عن حالة الأم، وهي معلمة متقاعدة تجاوزت عقدها السادس، أشار إلى أنه تم إيواؤها بمستشفى الحروق البليغة ببن عروس وأنها تعاني من حروق من الدرجة الثالثة.

وذكر "المؤدب" أن الأم كانت منشغلة بالمطبخ لتشعر فجأة بانسكاب مادة سائلة على رأسها ثم اشتعال النيران فيها.

وصرح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بأن التحريات الأولية تشير إلى أن الفتى يعاني من اضطرابات، مستبعدا الدافع الإجرامي لإقدام الابن على إضرام النار في والدته. كما ان التحريات الأولية لم تفد بوجود خصام حول طلب أموال أو غيرها.

وأكد أنيس المؤدب عرض الابن على مختص نفسي لتحديد مدى تحمل الابن مسؤولية أفعاله، بعد مثول المتهم أمام القضاء.