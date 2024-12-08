نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارخص شركة توصيل من مطار جدة الى مكة 2025 في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - في عام 2025، تواجه خدمات النقل من مطار جدة إلى مكة المكرمة تحديات بسبب نقص وسائل المواصلات، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. يبحث معظم المسافرين عن أرخص خيارات التوصيل لتكون رحلتهم مريحة وغير مكلفة. في هذا المقال، سنستعرض مجموعة من أرخص شركات التوصيل بين مطار جدة ومكة، مع توضيح قائمة أسعارهم وخدماتهم.

محتويات

أرخص شركات التوصيل من مطار جدة إلى مكة في 2025

أرخص شركات التوصيل من مطار جدة إلى مكة في 2025

يوجد عدد من الشركات التي توفر خدمات توصيل من مطار جدة إلى مكة المكرمة. إليكم بعض من هذه الشركات التي تُعد من بين الأكثر تكلفةً

شركة المتميز للتوصيل

شركة المتميز للتوصيل

تُعتبر شركة المتميز من أرخص وأفضل شركات التوصيل بين مطار جدة ومكة، حيث تتميز بتقديمها مجموعة واسعة من الخدمات. توفر الشركة أسطولًا من السيارات الحديثة التي تخلو من روائح التدخين مع سائقين محترفين. كما تضمن الشركة خدمة إنترنت مجاني واهتمامًا بالالتزام بالمواعيد. لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة موقع الشركة.

للتواصل مع شركة المتميز

رقم الهاتف (966500507171+).

الواتساب ““.

الموقع الإلكتروني ““.

شركة كروة

شركة كروة

تُعد شركة كروة واحدة من أبرز الخيارات المتاحة، حيث تقدم خدمات نقل شاملة بين مختلف مدن المملكة. تفتخر الشركة بسياراتها الحديثة والنظيفة، كما تحرص على تقديم أفضل الخدمات، بما في ذلك الإنترنت المجاني وضيافة متميزة. يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل حول الأسعار والخدمات على الموقع الإلكتروني الخاص بهم.

للتواصل مع شركة كروة

رقم الهاتف (966559928718+).

البريد الإلكتروني ““.

الموقع الإلكتروني ““.

شركة الانجاز السريع

شركة الانجاز السريع

تعتبر شركة الانجاز السريع من الشركات المعروفة في تقديم خدمات النقل بين المدن، بما في ذلك التوصيل من مطار جدة إلى مكة. تتمتع الشركة بسمعة جيدة بسبب تقديمها لأحدث أنواع المركبات ونظافتها. تقدم خدمة الإنترنت المجاني وتضمن أداء سائقيها المهني والانضباط في المواعيد.

للتواصل مع شركة الانجاز السريع

رقم الهاتف (966549459088+).

العنوان مطار الملك عبد العزيز، جدة.

الموقع الإلكتروني ““.

شركة حقي تورز

شركة حقي تورز

تُعتبر شركة حقي تورز من الشركات العالمية التي تدير خدماتها في أكثر من 500 مطار حول العالم. تقدم الشركة خدماتها على مدار الساعة بأسعار تنافسية، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمسافرين. توفر الشركة سيارات حديثة ونظيفة مع سائقين محترفين.

للتواصل مع شركة حقي تورز

رقم الهاتف (905443042636+).

الموقع الإلكتروني ““.

العنوان مطار الملك عبد العزيز، جدة.

شركة منة

شركة منة

شركة منة هي واحدة من الخيارات الجيدة للنقل من مطار جدة إلى مكة. تقدم الشركة خدمات متميزة تشمل خيارات سيارات حديثة تلبي احتياجات العملاء. كما توفر خدمة الإنترنت المجاني والاهتمام بالمواعيد.

للتواصل مع شركة منة

رقم الهاتف (9660502828652+).

تليجرام ““.

الموقع الإلكتروني ““.

في ختام مقالنا عن أرخص شركات التوصيل من مطار جدة إلى مكة المكرمة لعام 2025، نأمل أن تجدوا المعلومات مفيدة لاختيار الشركة التي تلبي احتياجاتكم وتضمن راحتكم في التنقل.