السعودية تدين العملية العسكرية الإسرائيلية على مدينة جنين شمال الضفة الغربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 يناير 2025 03:36 صباحاً - أدانت وزارة الخارجية السعودية اليوم الخميس، العملية العسكرية التي تشنها قوات الجيش الإسرائيلي ضد مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، محذرة من عودة القتال والفوضى إلى المنطقة.

وقالت الوزارة في بيان: "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلية على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة".

وأضافت "تجدد المملكة مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين والمعاهدات الدولية

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن يوم الثلاثاء عن بدء العملية المضادة للإرهاب "الجدار الحديدي" في جنين بالضفة الغربية مشيرا إلى أنها تهدف لتعزيز الأمن.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية "تجري العملية في جنين في هذا الوقت بسبب الوعد الذي قدمه رئيس الوزراء للوزير سموتريتش يوم الجمعة الماضي، إضافة إلى ذلك انتظروا في إسرائيل دخول ترامب إلى البيت الأبيض، خوفا من أن يؤدي شن مثل هذه العملية إلى قرار ضد إسرائيل في مجلس الأمن".

وتجددت مساء الأربعاء، الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية وقوات الجيش الإسرائيلي في جنين، بعد مقتل 10 أشخاص في العملية العسكرية التي أطلقتها إسرائيل تحت اسم "الجدار الحديدي"، في حين نزح أكثر من 600 فلسطيني من مخيم جنين.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى أكثر من ذلك لوجود إصابات خطرة، وفقا لما ذكره الطبيب بهاء يحيى من مستشفى الرازي في جنين للجزيرة.

وتركزت الاشتباكات في اليوم الثاني للهجوم عند شارع الناصرة وداخل أزقة وحارات المخيم، لدى محاولة قوات الجيش اقتحامه من مفترق العودة وحارة الدمج.