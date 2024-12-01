الأمانة العامة للجامعة العربية تطلق اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 ديسمبر 2024 12:40 مساءً - تعقد الامانة العامة اجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته الخامسة عشرة في خطوة تمثل تتويجاً لمسيرة التعاون العربي المشترك في مجال الكهرباء حيث سيتم الاحتفال بتوقيع اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء (الاتفاقية العامة، واتفاقية السوق)،وذلك خلال الفترة من 1 الى 2 ديسمبر 2024 في القاهرة، والتي تُعد إنجازاً تاريخياً وعلامة فارقة في مسيرة العمل العربي المشترك .

أكد السفير الدكتور/ علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية أن توقيع اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء يمثل خطوة واثقة نحو تحقيق التكامل في مجال الكهرباء العربي مشيراً أن هذه الاتفاقية لن تكون مجرد إطار قانوني، بل ستكون الأساس لبناء سوق كهرباء عربية متكاملة تعزز استقرار الإمدادات، وتخفض التكاليف، وتدعم الاستثمارات في الطاقة المتجددة، مما يضع الدول العربية في مكانة متقدمة كمصدرين رئيسيين للطاقة النظيفة على المستوى العالمي.

أشار سعادته أن المشروع التجريبي لدول المشرق العربي يعد اللبنة الأولى في تنفيذ السوق، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي ويعزز السيادة في مجال الطاقة العربية.