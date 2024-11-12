فلسطين تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه المواقف الإسرائيلية أحادية الجانب

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 02:37 مساءً - طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه وقف إجراءات الاحتلال الإسرائيلي أحادية الجانب غير القانونية.

وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنّ على المجتمع الدولي التعامل بمنتهى الجدية مع التصريحات الإسرائيلية الداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات، التي أفصح عنها وتبناها علنًا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتابعت: "المخاطر الحقيقية التي تهدد حل الدولتين جراء سياسة إسرائيل الاستعمارية تستدعي تدخلًا عاجلًا للضغط على الحكومة الإسرائيلية لإجبارها على عدم تنفيذ سياسة إشعال الحرائق في ساحة الصراع والمنطقة برمتها، خاصة أن دولة الاحتلال تستبق تلك المواقف المعلنة بإجراءات عملية على الأرض لتسريع وتيرة ضم الضفة الغربية المحتلة".