انت الأن تتابع خبر سيف الجزيري يطالب بمستحقاته والزمالك يلوّح بالتخلي عن خدماته والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ذكرت وسائل إعلام مصرية أنّ اللاعب سيف الدين الجزيري قد أرسل إنذارا أخيرا لفريقه الزمالك للمطالبة بالحصول على مستحقاته، قبل رفع شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم

وأكدت نفس المصادر أن الجزيري لم يحصل على مستحقاته المالية منذ حوالي 8 أشهر

من جهته، لوّح فريق القلعة البيضاء بالتخلي عن خدمات اللاعب في المركاتو الشتوي وانتداب مهاجم أجنبي جديد لتعزيز صفوف النادي

إلى ذلك، وجه الجزيري على حسابه بانستغرام رسالة إلى مسؤولي الفريق بالقول: إذا لم تستحتي فاصنع ما شئت، حين سكت أهل الحق عن الباطل توهم أهل الباطل أنهم على حق