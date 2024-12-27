تنافس إسباني على ضم ماركو أسينسيو

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 02:53 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن عدة أندية إسبانية تتنافس على ضم الإسباني، ماركو أسينسيو، لاعب باريس سان جيرمان، خلال الفترة المقبلة.

ولا يعتمد لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، بشكل أساسي على الجناح الإسباني، حيث تراجعت مشاركاته، وبالتحديد خلال الموسم الحالي..

ووفقاً لصحيفة “estadiodeportivo” الإسبانية، فإن هناك 4 أندية من الليجا مهتمة باستغلال وضعية أسينسيو والحصول عليه على سبيل الإعارة.

وأضافت الصحيفة: “أندية ريال سوسيداد، ريال بيتيس، فياريال، وريال مايوركا، تريد الحصول على خدمات أسينسيو خلال فترة الميركاتو الشتوي المقبل”.

خلال الموسم الحالي، شارك أسينسيو في 15 مباراة بمختلف المسابقات، أغلبها كبديل، سجل خلالها هدفين وقدم 4 تمريرات حاسمة.